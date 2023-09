Grazia Letizia Veronese è la vedova di Lucio Battisti. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Grazia Letizia Veronesi: chi è la moglie di Lucio Battisti?

Grazia Letizia Veronese, nota anche come Velezia, è nata a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza, il 21 luglio del 1943 e ha quindi 80 anni. Inizialmente ha lavorato come segretaria nel Clan di Adriano Celentano, dove Grazia Letizia si è subito distinta come paroliera. Il suo nome d’arte, Velezia, è la contrazione di Veronese Letizia Grazia. Dopo il matrimonio con Lucio Battisti, Grazia Letizia Veronesi ha iniziato a collaborare proprio con il marito e, dopo la separazione artistica tra Battisti e Mogol, Velezia fu co-autrice dei testi dell’album “E già” di Battisti. A proposito di Mogol Battisti, la Veronese è stata accusata di essere stata la causa della fine del sodalizio tra i due artisti. Mogol non ha voluto parlare dell’argomento, ma ha fatto capire che la moglie di Lucio più volte avrebbe interferito nel rapporto tra lui e Battisti, spingendo Lucio a non assecondare il paroliere nella questione dei diritti d’autore, che portò alla rottura del sodalizio artistico tra i due, e inoltre avrebbe anche ostacolato ogni tentativo di ricucire il rapporto. Anche il padre di Lucio Battisti disse che la fine che fu proprio la nuora la causa della fine del sodalizio artistico tra Mogol e il figlio.

La storia d’amore tra Lucio Battisti e Grazia Letizia Veronese

Il primo incontro tra Lucio Battisti e Grazia Letizia Veronese avviene nel 1968, in occasione del Festival di Sanremo, dove Battisti portò sul palco dell’Ariston la canzone “La farfalla impazzita“. Un anno dopo i due si fidanzarono e si sposarono con rito civile il 3 settembre del 1976, dopo quindi sette anni di fidanzamento. Dalla loro unione è nato un figlio, Luca Carlo Filippo, che oggi ha 50 anni. Per vent’anni Lucio Battisti e Grazia Letizia Veronese hanno intrecciato la vita privata con quella lavorativa, restando comunque lontano dai riflettori. Dopo la morte di Lucio Battisti, avvenuta nel 1998, presumibilmente a causa di un linfoma maligno al fegato, Grazia Letizia Veronese si è ritirata a vita privata, stabilendosi insieme al figlio a Rimini. Spesso Grazia Letizia Veronese è stata paragonata a Yoko Ono, la moglie di John Lennon, proprio per il ruolo importante nella vita artistica del marito. Nonostante la vedova di Battisti abbia cercato di rimanere fuori dai riflettori, nel corso degli anni ci è finita lo stesso. Oltre, come detto in precedenza, dell’essere accusata della fine del rapporto artistico tra Mogol e il marito, anche per la troppa restrizione di tutto ciò che aveva lasciato Lucio, per esempio in qualità di presidente delle edizioni musicali Acqua Azzurra ha diffidato i Dik Dik nell’inserire, nel loro DVD, la canzona “Vendo Casa”, che Battisti aveva scritto per loro. Inoltre più recentemente ha fatto togliere la salma di Battisti da Molteno per farlo cremare e, nel 2021, è stata condannata, in seguito a una controversia con una vicina di casa, in primo grado per calunnia a un anno e quattro mesi di reclusione con pensa sospesa.