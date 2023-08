Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono le gonne di tendenza per l’autunno inverno 2023 2024 da comprare a meno di 30 euro.

Tendenza gonne autunno inverno 2023 2024

Mini, midi o lunghe, sono tante le proposte che abbiamo visto sulle passerelle della varie fashion week per il prossimo autunno inverno 2023 2024 per quanto riguarda le gonne. Alla settimana della moda di New York le gonne sono soprattutto mini e rigorosamente a vita bassa, tornata prepotentemente di moda di recente. Heron Preston ha proposto delle mini gonne in pelle con tasche maxi stile grunge, mentre Sandy Liang ha optato per gonne a pieghe, sempre a vita bassa. Brandon Maxwell e Simkhai hanno invece optato per delle gonne a vita alta, abbinate a blazer e maglioni. A Londra abbiamo visto invece diversi tipi di gonne ricche di dettagli e soprattutto super colorate. Christopher Kane ha proposto ad esempio una gonna midi in pelle verniciata di rosso. Anche a Milano abbiamo visto soprattutto gonne mini e midi, come quelle proposte da Fendi e Prada, ricche di volant e pizzi e tessuti preziosi. A Parigi invece sono le gonne midi e quelle lunghe a dettare tendenza, da quelle in pelle di Chloé e Isabel Marant a quelle satinate di Ann Demeulemeester. Non sono mancate nemmeno le gonne di jeans, come quelle di Stella McCartney e di Calvin Lou.

Queste sono le gonne più trendy dell’autunno inverno 2023/24 e le puoi avere a meno di 30 euro

Vediamo adesso insieme quali sono le gonne di tendenza autunno inverno 2023 2024 che si possono acquistare a meno di 30 euro:

Gonna di jeans: tra le gonne in tendenza autunno inverno 2023 2024 c’è la gonna di jeans, mini, midi o lunga. Perfetta da indossare per un look più casual, abbinata a un maglione o a una felpa. Su Amazon ad esempio potete trovare una gonna di jeans midi di Van Der Rich con elastico in vita a 28,57 euro.

Gonna con balze: altro tipo di gonna di tendenza per l’autunno inverno 2023 2024, femminile ed elegante, perfetta da indossare per una serata romantica o per un evento formale. Su Amazon potete trovare la gonna con balze di Gaegodelia con orlo grande e a vita alta a 19, 99 euro. Questa gonna è disponibile in diversi colori, nero, marrone, verde scuro e color albicocca.

La gonna longuette: tra i modelli di gonna più eleganti e raffinati, perfetta per da indossare in diverse occasioni. Su Stradivarius potete trovare la gonna lunga con vita elasticizzata e dettaglio traforato al costo di 25,99 euro.

Mini gonna svasata: tra le tendenze autunno inverno 2023 2024 c’è anche la mini gonna svasata, perfetta da indossare con un paio di collant. Su Amazon potete trovare la mini gonna svasata con vita elastica di Urban GoCo al costo di 17,98 euro. Questa gonna è disponibile in 18 colori diversi.

Come abbiamo visto sono davvero tante le gonne di tendenza per l’autunno inverno 2023 2024 che si possono trovare spendendo meno di 30 euro.