Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, le gonne midi dello street style della New York Fashion Week.

La New York Fashion Week

Dal 7 al 13 settembre 2023 si è svolta a New York la Fashion Week, che nelle prossime settimane si svolgerà anche a Londra, a Milano e infine a Parigi. Tantissimi i nomi della moda internazionale che hanno partecipato a questo importantissimo evento che ci ha dato le dritte per quelle che saranno le tendenze della primavera estate 2024, stagioni che saranno caratterizzate da gonne in tulle, abiti in pizzo, blazer, slip dress, jeans a vita alta e camicie bianche. Per quanto invece riguarda lo street style, la New York Fashion Week ci ha fornito spunti di stile e styling giovanili. Le strade di Manhattan sono diventate delle passerelle per le It-girl, che hanno anticipato cosa vedremo nelle prossime stagioni. Al primo posto abbiamo la gonna midi. Vediamo adesso insieme alcuni outfit con la gonna midi che abbiamo visto alla settimana della moda di New York.

Le gonne midi dello street style della New York fashion Week

Come detto dal 7 al 13 settembre 2023 si è svolta la New York Fashion Week. La gonna midi è stata protagonista della moda street style, capo versatile ed elegante, si appresta a essere il capo must have delle prossime stagioni. Vediamo adesso insieme 5 tipi di outfit per abbinare la gonna midi come quelle dello street style della New York Fashion Week: