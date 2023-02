Gonne lunghe: le tendenze dell’anno

Sono diversi i capi di abbigliamento da sfoggiare e indossare in ogni occasione e momento dell’anno. Per il 2023, le grandi protagoniste sono le gonne lunghe declinabili in tantissimi modelli per indossarle sia di giorno che di sera. Scopriamo insieme quali sono le tendenze in voga e come abbinarle con i vari outfit.

Gonne lunghe

Un capo che sembra non conoscere tempo, molto ricercato e che si addice a ogni occasione e momento. Le gonne lunghe sono un capo perfetto da indossare in goni stagione e sono le grandi protagoniste del 2023. Un abbigliamento da indossare ogni giorno insieme all’abbinamento di felpe e sneakers.

Un capo indispensabile, non solo nella stagione invernale, ma anche nel periodo primavera – estate soprattutto se si sceglie un modello realizzato in lino o cotone che permette di non avere troppo caldo.

Un capo simbolo di semplicità e di compostezza da indossare in ogni momento proprio per la sua versatilità e praticità.

Che sia a vita alta o a campana oppure dal taglio asimmetrico, le gonne lunghe sono un capo a ci è impossibile rinunciare. Inoltre, è un capo di abbigliamento che si adatta a qualsiasi corpo dal momento che è in grado di valorizzare ogni forma. Un capo che sta bene a tutte, a cui aggiungere qualche piccolo accorgimento.

Chi non è tanto alto può optare per gonne plissettate o in tessuti fluidi oppure morbide ed eleganti da abbinare con le décolleté e tacchi vertiginosi. No ai modelli a campana che accorciano la silhouette. In caso di fianchi larghi vanno benissimo le gonne che scendono in maniera morbida e sinuosa in vita.

Gonne lunghe: tendenze

Le gonne lunghe sono le protagoniste assolute dell’anno al punto che sono davvero tanti i modelli e le tendenze in voga, come si è visto recentemente sulle passerelle. Si trovano modelli midi sopra le caviglie che lasciano intravedere le calzature e le scarpe. Non mancano poi per le freddolose, le gonne realizzate in maglia.

I modelli in maglia sono sicuramente le grandi protagoniste della stagione invernale perché molto calde, avvolgenti e morbide, quindi perfette per il look da indossare tutti i giorni o anche la sera. Sono eleganti, comode, oltre a prestarsi a qualsiasi look e outfit, compreso quelli sporty chic, magari da indossare con delle sneakers.

Le gonne in maglia, proprio per la loro comodità e versatilità, sono le assolute protagoniste e un modello must have. Per i mesi maggiormente freddi, è possibile abbinarle con una maglia in lana dello stesso tipo e colore in modo da creare un outfit perfetto e adatto al periodo invernale. Ci sono poi i modelli a pieghe, plissettati da abbinare ai pullover e alle camicie.

Sono modelli perfetti da indossare anche in ufficio, insieme a un blazer, una cappotto o anche una giacca in pelle. Oltre ai classici tessuti come il satin, la pelle o il cotone, le tendenze propongono modelli drappeggiati abbelliti con una pinzatura che crea delle pieghe orizzontali. Tornano anche protagoniste le gonne lunghe in jeans in velluto liscio o a coste con bottoni a contrasto.

Gonne lunghe: promozioni

Sono un capo di abbigliamento disponibile in vari modelli e sconti al ribasso di cui approfittare sul noto e-commerce. Cliccando sull’immagine sono visualizzabili tutti i dettagli. La classifica mostra i modelli e le tendenze di gonne lunghe da indossare in ogni momento tra le più desiderate e apprezzate dalle consumatrici con la descrizione di ogni prodotto.

1)Urban GoCo donna gonna aderente

Un modello di gonna molto aderente ed elasticizzata a campana, come vogliono le tendenze. Un modello dall’ampia apertura in viscosa e spandex. Da indossare in qualsiasi occasione compreso i tacchi alti. Morbida ed elastica, oltre a essere facile da abbinare. Disponibile nei colori grigio, blu, nero, vino rosso e marrone.

2)Zilosconcy gonna lunga

Una gonna elegante molto lunga adatta da indossare durante la stagione invernale. Un modello a pieghe, elasticizzato, maxi con tulle laterale. Un modello a tubino disponibile in vari colori: verde, nero, rosa e marrone.

3)Van Der Rich gonna lunga

Una gonna molto lunga in jeans dalla vita elastica. Un modello a campana realizzato in cotone nei colori blu chiaro e scuro. Realizzata in un tessuto molto morbido ed elastico adatta a ogni occasione e momento.

