Avere una pelle radiosa è possibile ed è tendenza: la glowy skin sta letteralmente facendo innamorare chiunque. La ricerca della luminosità diventa l’obiettivo primario, quello step da raggiungere e che, giorno dopo giorno, va mantenuto.

Ma che cosa si intende quando si parla di glowy skin? E come si ottiene? Facciamo un po’ di chiarezza.

Glowy skin: la ricerca della pelle luminosa

La pelle è l’organo più esteso del corpo umano e necessita di una cura costante e quotidiana. Nella cura rientra una giusta scelta di prodotti e poiché ogni pelle è diversa e ogni pelle ha esigenze diverse, i prodotti devono essere mirati e ben studiati: ciò che va bene per me, quindi, non per forza andrà bene per chiunque.

Ottenere la tanto ricercata glowy skin – ossia una pelle radiosa, uniforme e luminosa – richiede impegno: non bastano alcuni prodotti makeup (che svolgono comunque un’importante funzione), ma risulta necessaria una corretta skincare.

Avere una pelle luminosa e compatta è sinonimo di freschezza, di salute e, se vogliamo, anche di giovinezza; tutte la ricercano e tutte si impegnano per ottenerla. Anzitutto, è giusto premettere che senza la giusta idratazione della pelle sarà difficile ottenere il risultato tanto desiderato. Il primo passo verso una glowy skin perfetta è dunque la costruzione di una skincare adatta alla propria tipologia di pelle: idratare, esfoliare, lenire, tonificare, sono tutte azioni volte al miglioramento dell’incarnato e alla sua luminosità.

Una volta trovata la giusta combinazione di prodotti per la pelle che dovrete, è bene sottolinearlo, mantenere quotidianamente (fino a quando non sentirete la necessità di modificare routine), potete sbizzarrirvi con il makeup. Infatti, la glowy skin accoglie a braccia aperte tutto ciò che idrata, illumina e uniforma: sì a illuminanti in crema super shiny, sì a fondotinta cremosi dalla texture leggera e luminosa e sì a blush e terre in stick.

Tra le tecniche più gettonate per ottenere la glowy skin, inoltre, c’è quella del make up no make up: si dà l’illusione che il makeup non ci sia, restituendo così un effetto il più naturale possibile ma assolutamente luminoso.

Per gli illuminanti le texture migliori rimangono quelle liquide e cremose; il prodotto si fonderà direttamente con la pelle e donerà all’incarnato un effetto naturale, sano ed extra glowy: provare per credere!

Abbandonate dunque i prodotti in polvere, soprattutto se avete una pelle secca o tendente a seccarsi molto facilmente. Prediligete i prodotti cremosi o in stick che, a differenza dei precedenti, sono formulati con una maggiore quantità di pigmenti perlescenti in grado di accendere veri e propri punti luce sul viso (zigomi, fronte, punta del naso e mento). Sono tantissimi i brand di makeup che propongono prodotti mirati all’ottenimento della perfetta glowy skin; cercate ciò che si addice al vostro incarnato e divertitevi a sperimentare la magia del makeup.

Il bagliore sarà per sempre vostro e grazie a tutti questi suggerimenti riuscirete a ottenere la glowy skin dei vostri sogni! La costanza sarà la vostra maggiore alleata e ricordatevi di prendervi sempre cura della vostra pelle: con la giusta attenzione sarete le più luminose del pianeta!