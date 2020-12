Con l’inverno che incombe, capita che la pelle ne risenta e, per questo, non bisogna rinunciare a imbellirsi, ma migliorare il proprio aspetto con alcuni dei migliori trucchi che si trovano in circolazione. Per il make up, ecco su cosa puntare e quali trucchi provare per brillare anche in questa stagione.

Make up per l’inverno

L’inverno sta per giungere e porta con sé il suo carico di freddo, pioggia, vento e anche la neve. Per migliorare il proprio aspetto in prossimità delle temperature che scendono, il make up viene in aiuto facendo fronte ad alcuni difetti come labbra screpolate od occhiaie. In inverno, esattamente, come nel resto dell’anno, non mancano trucchi e prodotti quali il blush e il fondotinta che aiutano a coprire le occhiaie e le imperfezioni, come i brufoli o l’acne.

Il make up è importante, non solo per imbellire e impreziosire il volto, ma anche per la protezione della pelle, dal momento che un trucco ben fatto colora e illumina il viso difendendo la pelle dai fattori esterni come la pioggia, il vento e anche il freddo. Prima di tutto, bisogna stendere una crema base nella zona della fronte, il naso e il mento in modo da detergere la pelle e prepararla al trucco.

Il fondotinta è uno dei trucchi indispensabili in quanto ha azione coprente, illumina e opacizza il viso, oltre a nascondere i segni anti-età. Sono diverse le formule in commercio: da quella in crema adatta per le pelli delicate e sensibili passando per la fluida che si adatta un po’ a tutte. Ci sono anche fondotinta dall’effetto cipria che mantengono il colorito a lungo.

In inverno, le labbra si screpolano parecchio e come make up si consigliano dei rossetti cremosi a lunga durata oppure lucidalabbra dalle finiture luminose e brillanti.

Per quanto riguarda gli occhi, un po’ di mascara sulle ciglia e un velo di ombretto in sfumature tenue e neutri completano il vostro make up perfetto per la stagione invernale.

Make up per l’inverno: trend

Per capire quali saranno i trucchi e come truccarsi nella stagione invernale, per essere al passo con i tempi, si consiglia di dare uno sguardo alle ultime tendenze che propongono qualcosa d’innovativo e altrettanto adatto.

Le labbra rosso fuoco, nei colori molto accesi, tornano alla ribalta per un trucco che sicuramente sprigiona sensualità e fascino.

Potete usare qualsiasi texture, che sia matte o lucida, va benissimo. Chi non ama molto le tonalità accese, può optare per un make up labbra sui toni dell’arancio o del corallo adatti a una carnagione scure, mentre il mattone va benissimo per chi ha la pelle chiara. La tendenza per le sopracciglia è lasciarle naturali, senza enfatizzarle troppo con il trucco o il mascara.

Una delle tendenze del trucco per l’inverno riguarda l’eyeliner grafico, un tipo di make up molto particolare per gli occhi che si effettua con tratti lineari e netti, geometrici, nei colori del nero, un classico, ma anche del verde smeraldo per dare un tocco di brio alle fredde giornate invernali. Chi ama osare può puntare a ombretti dai colori fluo come il rosa shocking oppure il giallo fino all’ocra.

Per il blush o gli illuminanti le tonalità del bronzo e oro sono i must have. Per gli occhi, gli ombretti shimmer molto luminosi oppure in polvere, ma molto leggeri. Per le labbra i rossetti nelle sfumature del rosa o del pesca.

Make up e trucchi su Amazon

Per il vostro make up e trucchi da sfoggiare durante la stagione fredda, il sito di Amazon propone diversi consigli e prodotti approfittando di diversi sconti e promozioni. Se cliccate sulla foto si possono visualizzare tutte le informazioni e promozioni riferite al prodotto stesso. Ecco una classifica con alcuni dei trucchi tra quelli più vantaggiosi e apprezzati dalle utenti della piattaforma online.

1)Vichy Dermablend fondotinta

Un correttore nei toni del nude adatto per le occhiaie, i rossori e un colorito non uniforme. Dona luminosità, morbidezza e comfort alla pelle. Ha una durata di 16 ore, quindi indicato per tutta la giornata. Risulta molto malleabile e si stende in maniera semplice. Assicura una ottima copertura delle imperfezioni e vari difetti. Non ha parabeni, ipoallergenico e adatto a ogni tipo di pelle. Un prodotto di Amazon’s Choice. In vendita con il 15% di sconto.

2)Fantasyday 28 pezzi

Un set di trucchi che comprende 20 pezzi per il viso, gli occhi e le labbra. Un set che contiene prodotti di qualità e sicuri adatti a qualsiasi tipo di pelle. Tra i prodotti, vi sono una palette di 16 ombretti, 3 lucidalabbra, 18 rossetti, 15 cream concealer, 4 pennelli, 2 face makeup, mascara, matita sopracciglia e balsamo labbra. Resiste all’acqua e al colore. Un kit adatto per le feste e la quotidianità. Permette di creare ogni giorno vari tipi di trucco.

3)L’Oréal Paris idea regalo donna

Una pochette di colore blu con effetto metallizzato che comprende mascara nero che volumizza le ciglia e le rende ancora più folte, la formula mousse perché le ciglia siano più piene e l’eyeliner dall’effetto matte signature. L’eyeliner ha una punta sottile in feltro, un colore molto intenso e resistente all’acqua. Ottima anche come regalo di Natale. In vendita con il 16% di sconto.

