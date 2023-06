Gloria Guida è un’attrice, una conduttrice televisiva ed ex modella italiana, nonché moglie di Johnny Dorelli. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Gloria Guida, chi è la moglie di Johnny Dorelli? Altezza, anni

Gloria Guida è nata a Merano, in Friuli Venezia Giulia, il 19 novembre del 1955, ha quindi 67 anni, è del segno zodiacale dello Scorpione ed è alta un metro e settanta centimetri. I suoi genitori sono di origini emiliane e quando Gloria era molto piccola la famiglia si trasferisce a Casalecchio di Reno, un comune della città metropolitana di Bologna. Già da adolescente Gloria Guida sapeva quello che voleva fare da grande: voleva entrare nel mondo dello spettacolo a tutti i costi. A Casalecchio di Reno Gloria Guida ha intrapreso la carriera di cantante in un locale della riviera romagnola gestita dal padre. Quando aveva 17 anni ha preso parte al concorso canoro “Un disco per l’estate” cantando la canzone “L’uomo alla donna non può dire no“.

Gloria Guida: la carriera

Dopo la breve parentesi come cantante, Gloria Guida intraprende la carriera di attrice, che era il suo desiderio. Il primo film in cui recita è “La ragazzina” nel 1974, seguito subito dopo da “La minorenne“. Entrambi i film narrano le vicende quotidiana di adolescenti ricchi, impegnati in particolare a vincere la noi con il sesso. Il film che fa guadagnare molto successo a Gloria Guida è “La liceale“, dove veste i panni della protagonista Loredana. Questa pellicola avrà poi anche dei sequel, sempre ambientati in una scuola di provincia dove una bellissima liceale è alle prese con le avances di professori, compagni di classe e preside. Tra gli altri film in cui abbiamo visto recitare Gloria Guida troviamo per esempio “La ragazza alla pari”, “Il triangolo delle Bermude”, “La liceale nella classe dei ripetenti”, “Avere vent’anni”, “Travolto dagli affetti familiari”, “La liceale seduce i professori”, “La liceale, il diavolo e l’acquasanta”, “Bollenti spiriti”, “La casa stregata” e “Improvvisamente Natale”.

Gloria Guida: figli, vita privata

Sul set del film “Bollenti spiriti” Gloria Guida incontra Johnny Dorelli, cantante, attore, compositore e conduttore televisivo e radiofonico italiano. Dopo 12 anni di fidanzamento, nel 1991 Gloria e Johnny Dorelli si sposano. Nonostante i 18 anni di differenza Gloria e Johnny sono tutt’ora una coppia molto unita e felice. Recentemente il noto cantante de “L’immensità” e “Arriva la bomba” ha dichiarato in una intervista rilasciata a Walter Veltroni per il Corriere della Sera: “Gloria è una persona formidabile. È intelligente, disponibile, gentile in ogni cosa che fa, ha una grazia rara. È bello vivere ogni giorno della vita con lei.” Dopo il matrimonio Gloria Guida ha deciso di abbandonare il mondo del cinema per dedicarsi completamente alla sua famiglia.

Nel 1982 nasce Guendalina, la figlia di Gloria Guida e Johnny Dorelli, che oggi ha una figlia di nome Ginevra. Gloria e Johnny adorano fare i nonni con la piccola. Gloria Guida infatti trascorre moltissimo tempo assieme alla nipotina.

Se volte saperne di più su Gloria Guida potete seguirla sul suo profilo di Instagram ufficiale che a oltre 36mila follower.