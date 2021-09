Nella casa del Grande Fratello i colpi di scena e le rivelazioni non mancano mai. Gianmaria Antinolfi ha rivelato di avere una fidanzata fuori dalla Casa, Giulia Greta Mastroianni, ma chi è davvero questa ragazza del mistero?

Chi è Giulia Greta Mastroianni

La parola mistero le si addice perfettamente, perché di lei si sa poco e niente. Giulia Greta vive a Milano ed è sconosciuta al pubblico televisivo, non essendo avvezza al mondo dello show business. Ama viaggiare ed è plausibile che lavori come modella, visti alcuni shooting pubblicati sul suo profilo Instagram. A parte queste poche informazione, anche sui social la ragazza è molto riservata.

Giulia Greta Mastroianni e Gianmaria Antinolfi

L’imprenditore-influencer e Giulia si sono conosciuti all’inizio dell’estate 2021, subito dopo la fine della relazione sentimentale tra Gianmaria e Soleil Sorge, anche lei concorrente al GF Vip 6.

Come affermato dallo stesso Gianmaria, Greta ha curato il suo cuore e lo ha fatto tornare a battere di nuovo, dopo la dura chiusura con Soleil. I neo fidanzatini a fine agosto erano stati avvistati insieme a Milano a fare un aperitivo e poi a camminare per le strade abbracciati. Finita l’estate, però, è arrivato il momento per Gianmaria di entrare nella Casa del Grande Fratello.

Il Grande Fratello e la storia d’amore in sospeso

L’imprenditore e influencer napoletano ha svelato il suo love affair durante una conversazione con Raffaella Fico, descrivendo Giulia Greta come una ragazza speciale, unica nel suo genere. Ci ha tenuto però a precisare di non essersi impegnato in una storia seria con Giulia, proprio perché l’impegno con il reality show li terrà separati per un periodo lungo.

L’ho appena incontrata. Io ho tanta pazienza, lei mi ha detto “ti aspetto” e va bene, poi mi ha detto “Mi prometti che torni?” e io le ho detto “Entro con te nel cuore, ma vado a fare una cosa che non ho mai fatto in vita mia, non so quanto tempo durerà”. Sono una persona di parola per me è la cosa più importante che ha un uomo, siamo quello che diciamo, se dico una cosa devo mantenerla, quindi le ho detto di non poterle dare la garanzia al 100%, posso solo darti la garanzia che sei nel mio cuore, entro con te nel cuore, che sei una persona talmente speciale che dovrei incontrare chissà che cosa…

Per quanto sia molto legato a Giulia, quindi, non può dirsi innamorato di lei, proprio perché il tempo che hanno avuto a disposizione per frequentarsi è stato scarso. Per lei prova comunque un sentimento molto forte, ma l’esperienza del Grande Fratello potrebbe mettersi di traverso fra i due.