Il 21 marzo si celebra la Giornata del Profumo, un’occasione per scoprire questo affascinante settore della cosmetica, con tantissimi eventi. Scopriamo insieme quali sono i profumi più amati dalle donne.

La Giornata del Profumo 2023



Oggi, 21 marzo, si celebra la Giornata del Profumo 2023, un’occasione speciale per approfondire e scoprire meglio questo affascinante settore della cosmetica. Anche quest’anno Accademia del Profumo, ente nazionale che promuove la cultura della profumeria a livello nazionale, ha organizzato dal 21 al 26 marzo, moltissimi eventi. I profumi sono in grado di scatenare il buonumore, come confermato da una ricerca condotta da Shiseido in collaborazione con il Lyon Neuroscience Research Centre, per scoprire come le emozioni positive vengano comunicate anche attraverso gli odori. I risultati della ricerca hanno evidenziato come il mondo della profumeria sia un veicolo eccezionale per le emozioni positive. Attraverso i profumi si può riuscire a risvegliare la felicità e il buonumore. Lo studio ha rivelato che le emozioni positiva non sono altro che segnali chimici del corpo. È stato rivelato che 64 persone coinvolte nell’esperimento hanno subito miglioramenti a livello fisiologico, verbale e comportamentale dopo aver annusato alcune note olfattive selezionate per indurre il buonumore. Per questo è importante scegliere il giusto profumo, in grado di affascinarci e scatenare sensazioni positive.

Giornata del Profumo 2023: i migliori profumi



Tra i profumi più amati dalle donne troviamo: