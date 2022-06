Profumi estivi da donna: le fragranze del momento

Ogni donna sa molto bene quanto il profumo sia parte del proprio look e un modo per non passare inosservate lasciando una scia dietro di sé. A prescindere dalla stagione, è impossibile rinunciare alla fragranza. Ecco quali profumi estivi sono particolarmente consigliati e cosa propongono le ultime tendenze.

Profumi estivi da donna

Sono sicuramente qualcosa che dona un tocco in più alla bellezza femminile. I profumi estivi da donna sono sicuramente l’occasione per splendere e profumare anche nella stagione calda. Sicuramente per questo periodo dell’anno, molto caldo, questo tipo di profumo è l’ideale proprio perché fresco e leggero.

In estate, complice anche il caldo e le eccessive temperature, si punta a fragranze che siano più fresche, frizzanti e anche rinfrescanti al tempo stesso proprio per sostituire tutte gli aromi legnosi e a base di sandalo o vetiver che hanno accompagnato le giornate sia autunnali che invernali.

I profumi estivi sicuramente richiamano la stagione calda con fiori classici e freschi e note agrumate in modo da alleggerire l’umore. Così come in estate si punta a un abbigliamento più leggero e fresco, lo stesso vale per i profumi optando per aromi maggiormente in linea con il periodo come mandarino, lavanda o gelsomino.

Le fragranze del periodo estivo richiamano i simboli di questa stagione. Per questo, si trovano profumi estivi freschi, ariosi che fanno viaggiare con la fantasia e sognare trasportando la mente in spiaggia.

Si fondono varie miscele: fresco, dolce e floreale per farsi notare e dare un po’ di brio alla stagione calda.

Profumi estivi da donna: trend 2022

Per i profumi estivi, le tendenze richiamano spiagge lontane e anche aromi esotici oppure bouquet di fiori e giardini ricchi di vari alberi da frutto. Sono tantissime le proposte suggerite dalle migliori marche proprio per soddisfare i gusti e andare incontro ai bisogni di ogni donna per queste fragranze da portare per tutti questi mesi estivi.

Note floreali, fruttate o anche orientali come proposto dal nuovo profumo di Bulgari, Allegra Spettacolare con una confezione che assomiglia a una caramella e fonde note di iris, ambra e mirra. Altri marchi come Chloè si ispirano a luoghi lontani ed ecco che si trovano profumi estivi a base di gelsomino egiziano e dattero per sognare ambienti esotici.

Si punta anche ad aromi al cedro e al sandalo, compreso il mughetto oppure bouquet floreali a base di gelsomino e frangipane impreziosito da note fruttate e agrumate che si mescolano insieme. Moltissimi sono i frutti di stagione di questo periodo che si trovano anche nelle fragranze a base di mandarino e bergamotto e basilico.

Gli accordi floreali e fruttati, agrumati sono la base di alcuni profumi estivi di questo periodo. Sono tutti caratterizzati da note leggere per rinfrescarsi anche dalla calura. Meritano anche una menzione particolare i packaging, le confezioni che si arricchiscono di dettagli eleganti e raffinati. Lancome, Armani, Dolce & Gabbana sono solo alcuni dei nomi più di successo.

Profumi estivi da donna Amazon

Per questa stagione calda sono tantissime le fragranze disponibili sul noto e-commerce di Amazon con offerte e promozioni. Se si clicca l’immagine si visualizzano altre informazioni. Qui sotto stiliamo una classifica dei migliori profumi estivi per la stagione tra le marche più prestigiose e apprezzate dalle consumatrici del noto sito con una descrizione di ogni prodotto.

1)Helan, profumo donna bianco d’ambra

Di origine italiana nella confezione da 50 ml con note sensuali e speziate, quindi muschio di quercia, noce moscata, ambra e iris. Una formulazione molto semplice, piacevole e intensa per una durata di 4-5 ore. Un marchio molto apprezzato per produrre profumi e altri cosmetici in armonia con la natura e l’ambiente circostante. In sconto con l’11%. Un prodotto Amazon’s Choice.

2)Collistar profumo della felicità

Il noto marchio propone questa fragranza nella confezione da 100 ml. Dona un benessere appagante e piacevole grazie alle note agrumate del pompelmo e del mandarino, insieme ad aromi floreali come il fior di loto e la peonia, con il pepe rosa e l’iris. Un profumo frizzante e rigenerante da vaporizzare su polsi e tempie con sconto del 30%.

3)Elizabeth Arden sunflowers

Una fragranza che, come dice il nome, evoca la stagione estiva con note calde ed effervescenti e fiori freschi. Si ispira al campo di girasoli, simbolo dell’estate. Ha note di bergamotto, mandarino, menta, rosa, gelsomino e legno muschiato con sconto del 21%.

Tra i profumi estivi, non possono mancare le fragranze floreali per qualcosa di fresco e leggero.