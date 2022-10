In che rapporti sono oggi Ginevra ed Elettra Lamborghini? Dopo tre anni di distacco totale, sembra che le due sorelle si stiano pian piano riavvicinando. A confessarlo è stata l’ex concorrente del GF Vip 7.

Ginevra ed Elettra Lamborghini oggi

Quando Ginevra Lamborghini era nella casa del GF Vip ha raccontato più volte del suo rapporto con la sorella Elettra. Le due non si parlano da tre anni, tanto che la cantante di Musica e il resto scompare non l’ha neanche invitata al matrimonio. Nel corso della sua permanenza nel reality più spiato d’Italia, la Lamborghini le ha anche inviato due diffide per evitare che si parlasse ancora della faccenda.

Adesso che Ginevra non è più una Vippona, in che rapporti sono? A parlarne è proprio lei.

Le parole di Ginevra su Elettra

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha chiesto a Ginevra se avesse visto o sentito Elettra dopo la squalifica dal reality. L’ex Vippona, un po’ imbarazzata, ha dichiarato:

“No non ci siamo ancora viste o sentite. C’è un punto… ho un sentore, una sensazione che qualcosa stia andando tutto verso. Le cose si stanno sistemando. Piano, piano, piano, però per me è già tanto così sono sincera”.

Anche se Ginevra non si è sbilanciata più di tanto, ha fatto capire che qualche passo è stato fatto.

Elettra dispiaciuta per la squalifica di Ginevra

Ospite di Casa Chi, Ginevra ha fatto un’altra confessione interessante. Parlando di Elettra, ha ammesso: