Si è spento all’età di 75 anni Giampiero Galeazzi, celebre giornalista sportivo della Rai ed ex canottiere malato purtroppo da tempo di diabete. Ecco chi era e perché la sua scomparsa ha colpito i cuori di molti, tra colleghi e telespettatori.

Chi era Giampiero Galeazzi

Nato a Roma il 18 maggio del 1946, era conosciuto anche con il soprannome di Bisteccone, affibbiatagli dal giornalista e collega Gilberto Evangelisti, per via della sua mole. Galeazzi fu in professionista del canottaggio. Nel 1967 vinse infatti il campionato italiano nel singolo e nel 1968 nel doppio con Giuliano Spingardi. In quello stesso anno partecipò anche alle selezioni per le Olimpiadi a Città del Messico.

L’amore per il canottaggio di Giampiero Galeazzi era di famiglia. Il padre infatti, nel 1932 aveva vinto gli europei nella categoria del due senza.

La carriera nel giornalismo

La passione per lo sport di Giampiero Galeazzi si è unita inevitabilmente a quella per il giornalismo.

Venne infatti assunto dalla Rai come giornalista sportivo ed inviato alle Olimpiadi del 1972 a Monaco di Baviera.

In qualità di giornalista sportivo, fece carriera prima alla radio e poi in tv. In particolar modo nei programmi Domenica Sportiva e Mercoledì Sport. Celebri le sue telecronache, come quella della medaglia d’oro dei fratelli Abbagnale a Seul nel 1988 in cui Galeazzi ne annuncia la vittoria mostrando tutta la sua profonda passione per questo sport. Dal 1992 al 1999 ha anche condotto 90esimo minuto e ha affiancato Pippo Baudo alla conduzione del festival di Sanremo del 1996. Nel 2010 e nel 2012 ha partecipato anche ai programmi Notti Mondiali e Notti Europee, sempre per la Rai.

Giampiero Galeazzi moglie e figli

Giampiero Galeazzi lascia la moglie Laura, da cui ha avuto due figli: Gianluca Galeazzi, nato nel 1975 e Susanna Galeazzi nata nel 1978, che nel 2017 lo ha anche reso nonno di Greta.

Così come lo sport lo legava al padre, a legare Galeazzi ai suoi figli è invece il giornalismo. Sia Gianluca sia Susanna infatti hanno seguito le orme paterne e svolgono questo mestiere. Il primo proprio come giornalista sportivo, la seconda invece, come giornalista del TG5.