Quella di Susanna Galeazzi, più che una professione è una passione di quelle già scritte nel DNA. Non è infatti solo una giornalista, ma è anche la figlia di uno dei giornalisti sportivi più apprezzati da colleghi e telespettatori: il compianto Giampiero Galeazzi, scomparso recentemente dopo una lunga malattia.

Ma scopriamo di più su Susanna Galeazzi e sulla sua carriera costruita seguendo le orme paterne.

Chi è Susanna Galeazzi

Classe 1972, Susanna Galeazzi è conosciuta per essere uno dei volti del bancone del Tg5. Ma il suo curriculum è costellato di numerose ed importantissime esperienze che l’hanno portata ad essere la giornalista preparata ed affermata che conosciamo oggi.

Susanna ha scoperto la sua propensione per il mestiere del giornalismo durante gli anni del liceo classico.

Anni in cui osservava sognante il mestiere del padre e si appassionava anche alla scrittura.

La carriera nel giornalismo

Susanna Galeazzi ha iniziato la sua carriera come chiunque decida di intraprendere la professione del giornalista, dopo una lunga e formante gavetta.

Ha iniziato collaborando con il sito Kataweb, portale attivo dal 1999. Successivamente ha collaborato con il celebre settimanale L’Espresso, per poi passare a Sky, per cui ha condotto il telegiornale sportivo in onda su SkyTg24 e per cui ha fatto anche l’inviata per gli internazionali di Tennis a roma.

Successivamente è approdata al Tg5 come inviata, dove faceva anche i più impegnativi servizi di apertura. Nel 2006 è anche entrata a far parte della redazione di Verissimo, per poi tornare al Tg5 in qualità di “mezzobusto”, ovvero come presentatrice del telegiornale.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Susanna Galeazzi, la giornalista tende a non rivelare molto. Riservatezza probabilmente dovuta anche ai riflettori sotto i quali era sempre esposto il celebre padre. Quello che sappiamo però è che ha una figlia, Greta, avuta nel 2017 da Mattia Mirabella, un biotecnologo con cui ha una relazione dal 2012.