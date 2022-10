Durante l’ultima puntata del GF Vip, si è parlato ancora una volta dello strano matrimonio di Sofia Giaele De Donà. Stando a quanto raccontato da Alfonso Signorini, la scorsa estate la Vippona e una sua amica famosa sono state in vacanza a Capri, spendendo 30 mila euro alle spalle del marito.

Giaele: chi è l’amica famosa con cui ha fatto la vacanza a Capri?

Dopo il caso Marco Bellavia, che ha portato via quasi tutta l’ultima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini si è concentrato ancora una volta sul matrimonio di Sofia Giaele De Donà. Cristina Quaranta, ad un certo punto, ha perso la pazienza: “Guardate che è lei la prima a portare altre donne all’interno del matrimonio. Se a voi sembra una cosa regolare“.

All’ex ragazza prodigio di Non è la Rai ha fatto eco Carolina Marconi: “Alfonso a me lei ha confidato che passa qualche settimana con suo marito e poi gli dice ‘amore mio ora vado in vacanza con le mie amiche’. Ha detto che si diverte più in vacanza con le amiche che con il marito. Ha poi aggiunto che il compagno paga tutto per tutti“. Grazie a questo assist, Signorini ha dichiarato:

“Guardate che il marito è ben contento di questa situazione. Perché Giaele De Donà quest’estate è stata a Capri a fare un week end con una ragazza di cui non faccio il nome. E che in tre giorni a Capri tra barche, elicotteri, e champagne hanno speso 30.000 euro e che il marito è stato ben contento di pagare anche per la sua amica”.

Lo sfogo di Sofia Giaele De Donà

Chi è l’amica famosa con cui Giaele si è data alla pazza gioia alle spalle del marito? A rivelarlo è stata lei stessa, anche se in modo velato, al termine della diretta. De Donà, parlando con Elenoire Ferruzzi e Alberto De Pisis, ha raccontato:

“Amore hai visto Alfonso che ha parlato della vacanza a Capri costata più di 30.000 euro. Sì è stata fatta con chi sai tu. La persona che conosciamo entrambi e che è popolare. Tutto ok, però non mi va che passi che lei si fa pagare le vacanze da mio marito. Perché lui è generoso, ma non è che paga tutte le vacanze a tutti. Che poi quella cosa della vacanza lì è riferita ad un mese in cui ho speso una determinata cifra. Alcune cose le ho pagate io, altre la mia amica e altre ancora in collab. In un mese sono arrivata a spendere tot. Questa mia amica qui non ha problemi di soldi e si può pagare tutto da sola fidatevi. Non è che mi voglio giustificare, però voglio dire le cose come stanno”.

L’amica famosa è Taylor Mega

L’amica famosa di Giaele è Taylor Mega che, via Instagram, ha detto la sua sulla questione dei 30.000 euro. L’influencer ha tuonato: