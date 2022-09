Giaele De Donà è sicuramente una dei concorrenti della settima edizione del Grande Fratello VIP che maggiormente hanno attirato l’attenzione. La gieffina che attualmente è sposata con l’ingegnere statunitense Bradford Beck, ha confessato durante un pranzo con i suoi coinquilini, di aver avuto un flirt con un’altra nota ex gieffina.

Si tratta dello specifico nientemeno che di Taylor Mega.

Giaele, il legame con Taylor Mega

La giovane che è diventata nota sopratutto al grande pubblico per il programma “Ti spedisco in convento”, ha spiegato che Taylor Mega è per lei un’amica. Eppure – come lei ha ammesso – si era data dei limiti in quanto attratta fisicamente dalla bellissima modella: “Le ho subito detto: guarda, diamoci dei limiti perché esteticamente sei una bellissima ragazza.

C’è stato qualcosa anche con lei”, le ha spiegato.

Il conflitto con Ginevra Lamborghini

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda giovedì 29 settembre, Giaele ha avuto una discussione accesa con Ginevra Lamborghini per via del suo matrimonio. “A me non piace che non è onesta, non c’è niente di male nel dire che ama quest’uomo di più perchè ha la macchina, i soldi.

Dai l’impressione di essere la ragazza della porta acccanto”, sono state le parole di Ginevra.