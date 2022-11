Antonino Spinalbese ha definitivamente stroncato Ginevra Lamborghini. Tra loro non è nato nulla nella casa del GF Vip e, molto probabilmente, non scoccherà niente neanche quando il reality sarà finito.

Nelle ultime ore, Antonino Spinalbese si è raccontato ad una delle nuove concorenti del GF Vip.

Stiamo parlando dell’esplosiva Oriana Marzoli, interessata a quasi tutti i Vipponi fisicati del reality. Tirando in ballo Ginevra Lamborghini, l’ex di Belen ha spiegato che tra loro non ci sarà mai nulla. Nel corso dell’ultima diretta, quando ha scambiato qualche parola con lei, Antonino ha provato un grande imbarazzo.

Spinalbese ha dichiarato:

“Come mai continuano con questa cosa mia e di Ginevra? Perché fuori ci sperano. La ship nonostante sia fidanzata? Ma non lo sa nemmeno lei se è fidanzata. Prima dice di sì e poi di no. Alfonso Signorini l’ultima volta le ha proprio chiesto se fosse occupata o single e lei ha detto ’em è un po’ complicato’. Io credo che sia fidanzata e abbia un compagno, sono sincero. I fan mandano striscioni che vorrebbero che io e lei stessimo insieme o che ci fosse il suo ritorno. La gente vuole la storia e mandano striscioni. Però io non ho mica 15 anni. L’ho conosciuta due settimane quella ragazza lì, cosa dovrei fare? Dai ti prego è anche imbarazzante “.

Antonino, senza peli sulla lingua, ha escluso ogni coinvolgimento con Ginevra. Effettivamente, l’ha vissuta solo per quindici giorni ed è ormai un lontano ricordo.

Spinalbese ha concluso lanciando una vera e propria stoccata a Ginevra. Ha dichiarato:

“Quando l’ho rivista mi sembrava di non conoscerla. Non la vedevo da tanto tempo e stando qui dentro è strano davvero. Io l’ho conosciuta due settimane e quando l’ho vista mi ha fatto un po’ paura. Capiscimi, ero in imbarazzo nel non conoscerla, mi sono imbarazzato. Tra me e lei non era più la stessa cosa di prima. Tu prendi la mia situazione con te. Ci conosciamo da tre giorni ed è nata una sintonia. Se esci, tra tre settimane qui dentro, non è che mi scordo, ma se torni mi imbarazzo. Perché direi ‘ma io questa ragazza non la conosco per nulla, sono passate più settimane dalla sua uscita che di conoscenza’. Quindi mi pare anche assurdo pensare a ritorni o cose simili”.