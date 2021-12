Alex Belli e Delia Duran, ospiti a Verissimo, hanno annunciato di stare ancora insieme. Le dichiarazioni della coppia dopo il triangolo creato al GF Vip.

GF Vip, Alex Belli: “Contrario ai gossip finti”

Alex Belli e Delia Duran sono stati ospiti di Verissimo e il pubblico li vedrà nella puntata di domenica 19 dicembre.

La coppia ha deciso di chiarire tutta la vicenda che ha creato scandalo al Grande Fratello Vip, dove Alex ha provato dei sentimenti per Soleil Sorge. Molti li hanno accusati di aver recitato una parte e di essere d’accordo, ma loro hanno negato. “Non c’è stato nessun copione scritto. Nella Casa si può celare qualcosa ma non si può recitare” ha dichiarato Alex Belli. Delia ha raccontato come ha vissuto le settimane di distanza e il motivo per cui ha deciso di perdonarlo.

“Alex ha vissuto in una bolla per tre mesi dove non è riuscito a contenersi. Lui ha sbagliato e non mi ha portato rispetto. Ma lo amo così tanto che ho deciso di perdonalo per quello che ha fatto. Credo nel nostro amore che è unico e vero. Noi ci amiamo per quello che siamo” ha dichiarato. “Ricominciamo per recuperare il nostro rapporto di fiducia. Non sarà facile, ma il tempo è il rimedio per curare qualsiasi ferita” hanno aggiunto.

GF Vip, Alex Belli e Delia Duran: “Contrario ai gossip finti”

Delia ha parlato della foto in cui baciava un altro uomo. “È stato un bacio finto. L’ho fatto per vendetta. Volevo ingelosirlo per capire fino a che punto poteva arrivare” ha dichiarato. “È stato il più grande sbaglio che lei potesse mai fare. Quando ho visto la foto mi sono chiesto perché l’avesse fatto. Io sono sempre contrario ai finti gossip” ha aggiunto Alex Belli. Delia è stata molto dura contro Soleil, definendola una donna falsa e incoerente. La donna è convinta che la Sorge si sia innamorata di suo marito, mentre lui provava solo una forte amicizia. “Lei è una donna falsa e incoerente. Non ha portato rispetto a nessuno, neanche a sé stessa. Penso che lei si fosse innamorata di Alex, mentre per lui era solo amicizia” ha dichiarato Delia.

GF Vip, Alex Belli: “Con Soleil c’era alchimia”

Alex Belli ha voluto sottolineare che nel suo cuore c’è solo una donna, ovvero Delia Duran. Nonostante questo, ha spiegato che ad un certo punto il gioco con Soleil gli sia sfuggito di mano e che hanno sicuramente oltrepassato il limite dell’amicizia. “Delia è l’unica che riesce a capirmi. Io sono sempre me stesso. Tutto quello che ho vissuto nella Casa è reale. Con Soleil abbiamo trovato un’alchimia che ci ha unito, anche se ad un certo punto siamo andati oltre” ha dichiarato Alex Belli.