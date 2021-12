Dopo la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 6 (che si è conclusa con una squalifica) Alex Belli è tornato per la prima volta a mostrarsi attraverso i social.

Alex Belli dopo la squalifica dal GF Vip

Alex Belli è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 6 per aver toccato il braccio di sua moglie Delia Duran infrangendo così le regole del programma.

Una volta fatto ritorno a Milano Belli ha postato un video sui social dove lo si vede sorridere in compagnia di un amico e cantare Non me lo so spiegare, celebre brano di Tiziano Ferro. Col suo gesto il modello avrà voluto dire qualcosa in particolare? Al momento non è dato sapere e Belli non ha commentato ulteriormente quanto accaduto tra lui e la moglie, Delia Duran, o con l’influencer Soleil Sorge.

Alex Belli e Soleil Sorge: il rapporto

Com’era prevedibile Soleil Sorge non ha preso affatto bene la notizia della squalifica di Belli né, tantomeno, il tentativo da parte dell’attore di farsi perdonare dalla moglie. Visibilmente sconvolta per quanto accaduto, Soleil ha espresso la sua delusione agli altri concorrenti: “Sono veramente delusa…se tento ad essere così ad avere poca fiducia, sono sicuramente triste, non posso mentire su una cosa del genere”, ha dichiarato l’influencer.

Alex Belli e Delia Duran

Intanto Alex Belli e sua moglie Delia Duran sarebbero stati avvistati mentre erano in procinto di tornare insieme a Milano a bordo di un treno. Lì i due avrebbero avuto un’accesa lite e, secondo indiscrezioni, Delia avrebbe persino sbattuto la sua fede nuziale. In tanti si chiedono se l’unione tra i due stavolta sia destinata a durare e se Belli abbia chiarito con la moglie (visibilmente furiosa per la sua liaison con Soleil Sorge all’interno del Grande Fratello Vip). La vicenda avrà ulteriori sviluppi?