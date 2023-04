Gerardo Pulli, chi è? Carriera e vita privata

Gerardo Pulli è un cantante, vincitore dell’undicesima edizione di “Amici” nel 2012. Da allora di lui non si è saputo più nulla per anni. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di scoprire cosa gli è successo.

Gerardo Pulli: chi è?

Gerardo Pulli è nato a Torino il 2 maggio del 1992 da genitori di origini calabresi, è del segno del Toro, ha gli occhi azzurri e i capelli castani. Ha iniziato a comporre canzoni quando aveva appena 14 anni e, nel 2008, ha partecipato al Festival musicale di Castrocaro. Nel 2011 Gerardo Pulli sostiene il provino per la trasmissione di Maria De Filippi “Amici”, cui partecipa poi nella sezione “Canto”, sostenuto soprattutto da Maia Maionchi. Nel corso della trasmissione Gerardo presenta il suo singolo “Svegliami ad aprile“, che ottiene un enorme successo su Youtube e a maggio del 2012 viene proclamato vincitore dell’undicesima edizione del programma. Esce subito dopo l’EP “Gerardo Pulli” contenente sette tracce e pubblicato dalla casa discografica “Non ho l’età” e distribuito dalla EMI. Dopo di che sparisce nel nulla.

Gerardo Pulli, che fine ha fatto?

Dopo la vittoria ad “Amici” e la pubblicazione dell’EP, di Gerardo Pulli non si è saputo più nulla per dieci anni. Mentre il vincitore della sezione “Ballo” nella stessa edizione nella quale ha vinto Gerardo, Giuseppe Giofré, ha avuto un enorme successo e adesso è giudice del programma insieme a Cristiano Malgioglio e Michele Bravi, la carriera di Pulli non è mai decollata, fino a oggi. Il 31enne torinese, undici anni dopo la vittoria ad “Amici“, ha infatti annunciato, in un’intervista nel format YouTube “Gin Talkin”, l’uscita del suo primo singolo, dal titolo “San Michele/Arkangelo“. Il giovane cantante ha anche rivelato cosa è accaduto in tutti questi anni di silenzio:

“Ho firmato un contratto con una casa discografica dopo Amici. Però l’ho lasciato scadere perché non mi facevo trovare. Se dovevo fare una cosa prendevo tempo. Mi si era creato un senso di inappartenenza nei confronti di me stesso. Non trovavo più motivo per fare quello che facevo. Ero l’antagonista di me stesso e sabotavo quello che facevo.”

Gerardo Pulli ha poi raccontato di aver passato tanti anni ad ascoltare musica senza però avere mai voglia di scrivere. Inoltre aveva finito tutti i soldi che aveva guadagnato vincendo “Amici“, era arrivato ad avere 400 euro in banca. Inoltre ha anche finto di essere un altra persona, queste le sue scioccanti parole:

“Mi sono finto un altro. Se è vero che ho truffato il mio produttore per mesi fingendomi un manager italo danese? Sì. Se è vero che ho fatto il traslocatore fingendomi rimeno? Sì. Ho anche fatto l’Uber driver. Quando mi sono finto manager facevo le chiamate con il produttore e lui era più in sintonia con il “manager” che con il vero me. Avevo due telefoni con più sim. Io non l’ho fatto per prendere in giro il produttore.”

Nel 2017 c’è stata la prima svolta poiché Gerardo ha lavorare come autore, scrivendo alcuni pezzi per Emma, Loredana Berté, Eros Ramazzotti, Gaia e Giusy Ferreri.

Gerardo Pulli: vita privata

Gerardo Pulli è stato fidanzato con una sua collega nell’undicesima edizione di “Amici”, Valeria Romitelli. Sembra che la storia non sia durata a lungo. Gerardo Pulli non ha un account Instagram ufficiale.