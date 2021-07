Ieri 5 luglio è andata in onda la seconda puntata dell’edizione 2021 del reality show Temptation Island. La coppia formata da Valentina e Tommaso, che ieri ha abbandonato il programma separatamente, ha creato scalpore per la gelosia tossica di Tommaso.

La coppia si è fatta notare sin da subito per la gelosia tossica di Tommaso. Durante la prima puntata lui ha perso la testa dopo aver visto la fidanzata Valentina, indossare un bikini. Secondo lui questa era una mancanza di rispetto di lei nei suoi confronti, in quanto prima di partecipare al programma lui aveva espressamente chiesto a Valentina di indossare solo ed esclusivamente costumi interi.

Queste le sue testuali parole:

Valentina viene chiamata nel pinnettu per vedere dei video di Tommaso che non potevano aspettare il prossimo falò. Qui le parole di Tommaso sono chiare:

Ho tutta la vita d’avanti per divertirmi, per conoscere un miliardo di ragazze e devo stare con una di quarant’anni e mi devo levare i miei divertimenti per star con una che mi prende per il c**o e mi viene a far ingelosire qua.

Molti commentano che una dichiarazione del genere solo per aver indossato un bikini, sia decisamente eccessiva. I vieti, inoltre, esistono solo per Valentina, lui al contrario può comportarsi come gli pare e piace, come vediamo dai video con Giulia, una delle tentatrici del villaggio degli uomini.

Tra Tommaso e Giulia c’è stato un bacio, dopo vari giorni di corteggiamento da parte di lui. Valentina però lo difende, dicendo che lui non l’avrebbe mai tradita e che questa sarebbe solo una vendetta o ripicca da parte di lui e inoltre la cosa più preoccupante è che a colpi di “cavacecio”, shhhhhh”, “zitta”, lei continuava a difenderlo e a giustificarlo senza menzionare il tradimento. Lui finge insicurezza, ma è solo un manipolatore. Lei fa l’adulta e la matura, ma in realtà è la “bambina” tra i due ed era anche lusingata dai divieti che lui le metteva.

Tra i commentatori sulla gelosia di Tommaso, l’influencer Giorgia Soleri afferma:

Questa roba è tossica e non bisognerebbe premiarla con share, visualizzazioni e citazioni. Andrebbe boicottata a basta. Non capisco cosa ci sia di divertente in dinamiche relazionali tossiche, possessive e abusanti. Vi fa ridere vedere una ragazza che non ha diritto di scegliere cosa indossare perché altrimenti il fidanzato le fa le scenate? Vi fa ridere vedere persone che sono convinte di possedere il corpo della partner? Che arrivano a manipolare talmente tanto l’altra persona fino a farle credere che tutto questo non sia non solo giusto, ma anche normale? Tutto questo andrebbe isolato e combattuto con ogni mezzo possibile. E invece va in onda in prima serata.

Mi vengono i brividi a pensare a chi, guardando questi programmi senza strumenti per cogliere e analizzare le problematicità, rimette poi in atto comportamenti di questo tipo perché vengono normalizzati in Tv. I brividi, davvero.