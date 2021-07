Valentina Nulli Augusti, insieme al fidanzato ventenne Tommaso Eletti, è una delle partecipanti di Temptation Island 2021. Sin da subito si è parlato della coppia per via della grande differenza d’età, ora il focus è invece sugl’interventi chirurgici di Valentina. Molti ipotizzavano Valentina Nulli Augusti non fosse 100% naturale, vediamo ora il prima e il dopo.

Chi è Valentina Nulli Augusti

Valentina Nulli Augusti si è diplomata al liceo classico Orazio di Roma, dove tutt’ora vive. La donna ha 39 anni ed è attualmente diventata famosa in quanto partecipante del reality show di Canale 5: Temptation Island. Le puntate vanno in onda il lunedì sera, creando sempre grandi pettegolezzi per tutta la settimana in attesa della prossima puntata.

Da quanto sappiamo di lei, Valentina lavora come geometra, ama lo sport, in particolare il tennis, e le vacanze da sogno.

Quindi quale migliore vacanza da sogno che 3 settimane in Sardegna nel magnifico resort di Temptation Island? Partecipa al programma insieme all’attuale fidanzato Tommaso, più giovane di lei di 19 anni. Alle spalle però ha un matrimonio con Stefano Pagani, dentista e suo coetaneo.

Valentina Nulli Augusti prima e dopo Temptation Island

Oggi per obbligo della redazione Valentina ha il profilo chiuso, ma fino a qualche giorno fa era possibile trovare tutte le sue vecchie foto, comprese quelle del matrimonio.

Andando a guardare indietro nel tempo, possiamo vedere come ora Valentina non si tenga più i capelli al naturale e come non possa fare a meno del biondo ossigenato.

Ci si domanda inoltre se le labbra carnose e il seno prosperoso siano opera di madre natura o per mano di un chirurgo estetico. Non si hanno per ora né conferme né smentite in quanto Valentina non ha rilasciato pubbliche dichiarazioni. Facendo però un confronto con i suoi profili social e le sue immagini in tv, notiamo comunque qualche differenza che no, non è dettata dall’avanzare degli anni.

A sinistra vediamo la foto ufficiale di presentazione della coppia a Temptation Island, mentre a destra una foto presa dal profilo social di Valentina risalente al 2015. Nonostante la sua costante posa con la boccuccia a cuore per far risaltare maggiormente le labbra, nella foto di sinistra possiamo notare il classico ‘buco’ sul labbro superiore che si verifica quando si gonfiano troppo labbra con le punture di acido ialuronico. Per quanto riguarda il seno invece, anche dalle foto passate, pare sia sempre stata prosperosa.

Questa foto, insieme ad un’amica, del 2018 mostra il suo seno in costume. Dalla forma si capisce che è suo naturale, in quanto quelli rifatti tendono ad avere una forma più sferica e sono più ‘rialzati’.

Non si escludono altri interventi di tipo correttivi, magari qualche rughetta rimossa o un lifting alle sopracciglia, ma per averne la conferma dovremo attendere un’intervista a fine show. Le conferme di Valentina Nulli Augusti sul suo ‘prima e dopo’ potrebbero arrivare molto presto visto che la coppia al momento rischia la squalifica.