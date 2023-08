Gel detergente viso: usi e proprietà

La beauty routine è un passaggio importante e fondamentale per una pelle che sia luminosa e compatta. Tra i vari prodotti, non può assolutamente mancare il gel detergente viso che ha proprio il compito di purificare e detergere la pelle dalle impurità. Scopriamo quello più adatto per la pelle e come usarlo.

Gel detergente viso

Un prodotto come il gel detergente viso è fondamentale per la skincare di ogni giorno dal momento che va scelto in modo accurato e usato con costanza. Particolarmente indicato per la pelle grassa dal momento che elimina le impurità e il sebo in eccesso. Un prodotto che è parte della detersione da fare tutti i giorni, sia al mattino che la sera.

Ha il compito di detergere e purificare prendendosi cura nel modo migliore della pelle del viso. Una pelle che sia pulita nel modo migliore aiuta ad applicare il make up correttamente, ma anche al tempo stesso ad avere una pelle maggiormente omogenea, riposata e soprattutto rigenerata con prodotti adatti.

Si consiglia di applicare il gel detergente viso soprattutto al mattino dopo una notte di riposo in modo da preparare la pelle ai vari eventi e momenti della giornata e la sera in quanto permette di eliminare i residui di trucco e dell’inquinamento. Un prodotto del genere si rivela fondamentale in questo aspetto della skincare quotidiana.

Rispetto ad altri detergenti che si trovano in commercio, quelli in gel sono particolarmente consigliati dal momento che aiutano a essere meno comedogenici, per cui riescono a non ostruire i pori e anche a combattere la formazione di nuove imperfezioni o inestetismi come macchie che possono presentarsi sulla pelle del viso.

Gel detergente viso: come usarlo

Sono indicati per una pelle impura e grassa in quanto riduce ed elimina il sebo in eccesso e le impurità. Inoltre, un gel detergente viso combatte le imperfezioni evitando di appesantire eccessivamente la pelle. Hanno una formula leggera per cui riescono ad assorbire molto meglio la pelle ostruendo così i pori.

La pelle, rispetto ad all’uso di altri detergenti come quelli in crema od olio, risulta meno unta e maggiormente pulita. Sono a base di ingredienti quasi tutti naturali che aiutano a regolare e ridurre l’eccessiva produzione di sebo diminuendo anche la possibile comparsa dei brufoli e dei punti neri. Sono a base di agenti esfolianti come acido glicolico o salicilico che combattono le impurità.

Si usa in modo diverso rispetto al solito, dal momento che prima bisogna bagnare la pelle del viso per poi passare il gel detergente insieme a dell’acqua tiepida, non troppo calda e massaggiare delicatamente con l’aiuto dei polpastrelli o dei dischetti di cotone. In seguito si risciacqua tamponando il viso con un asciugamano senza strofinare onde causare arrossamenti.

Va poi scelto in base alle caratteristiche della propria pelle. In caso di pelle particolarmente sensibile, meglio optare per prodotti ed elementi naturali. Per pelle impura o grassa, sono consigliati prodotti che abbiano ingredienti che purifichino e idratino l’epidermide evitando di avere la pelle eccessivamente unta e poco elastica.

Gel detergente viso Amazon

Per i prodotti di skincare indicati per ogni tipo di pelle, Amazon propone vari prezzi e promozioni imperdibili. Basta cliccare sulla foto per rendersi conto dei dettagli del prodotto. Qui sotto una classifica con i migliori gel detergente viso da scegliere tra quelli particolarmente adatti, validi e a base di ingredienti naturali con una descrizione di ognuno.

1)Uriage Hyseac gel

Un gel detergente indicato per pelle mista o grassa nella confezione da 500 ml. Elimina qualsiasi impurità e l’eccesso di sebo in modo da regolare anche l’equilibrio dell’epidermide. Una schiuma morbida e delicata indicata per questo tipo di pelle senza causare rossori o irritazioni di nessun tipo. È l’ideale da aggiungere alla propria beauty routine.

2)La Roche Posay Effaclar gel mousse

Un gel che purifica e indicato per pelle eccessivamente grassa lascia la pelle morbida e detersa eliminando le impurità e il sebo. Un gel schiumogeno da far schiumare nelle mani per poi applicare sul viso massaggiando e risciacquando. Una acqua lenitiva dalle proprietà termali e anti-arrossamento.

3)Gel detergente per il viso con aloe

Un gel a base di aloe vera bio e acido ialuronico indicato per una pelle sensibile, mista o grassa. Libera e pulisce la pelle da qualsiasi traccia di sporco, trucco e altri residui. Aiuta a detergere la pelle in profondità senza seccarla. Adatto per garantire luminosità alla pelle e da applicare al mattino e alla sera.

Un prodotto come il gel detergente viso si adatta anche molto bene per la doppia detersione, un trattamento per la pelle del viso.