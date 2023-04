Gabriele Corsi, chi è: carriera e vita privata

Gabriele Corsi è un conduttore televisivo e radiofonico, un attore, un comico e uno showman italiano, componente del Trio Medusa. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Gabriele Corsi: chi è?

Gabriele Corsi è nato a Roma il 29 luglio del 1971, ha quindi 51 anni, è del segno zodiacale del Leone ed è figlio di una professoressa di matematica e di un ingegnere. Gabriele si diploma nel 1990 al liceo Scientifico Cavour di Roma, poi frequenta l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, dalla quale però viene poi espulso per dissapori con uno degli insegnanti. Si laurea in Scienze Politiche presso La Sapienza ma continua gli studio di recitazione.

Gabriele Corsi è un grande appassionato di calcio (è tifoso della Lazio), cinema e musica.

Gabriele Corsi: la carriera

Dopo una lunga gavetta teatrale, Gabriele Corsi fonda, con i due amici Giorgio Maria Daviddi e Furio Corsetti, il trio comico Il Trio Medusa. I tre amici cominciano su Radio Deejay per poi arrivare in televisione, dove saranno tra i personaggi più amati nel programma “Le iene“. Il trio ha anche scritto un libro, dal titolo “Culattoni e Raccomandati”, una autobiografia comica.

Per quanto riguarda la sua carriera come attore, lo abbiamo visto recitare in diversi film per il cinema come “Io e Giulia” di Gabriele Muccino, “Alex l’Ariete”, Febbre da cavallo – La mandrakata” e “Dieci regole per far innamorare”. Ha preso parte a questi ultimi due film con il Trio Medusa. Gabriele ha recitato anche in alcune serie televisive, prima fra tutti “Il Maresciallo Rocca”, con Gigi Proietti, poi “Una donna per amico”, “Boris” (con il Trio Medusa), “Romanzo siciliano” e “Amore in quarantena”.

Gabriele Corsi è anche un noto conduttore. Tanti sono i programmi che ha condotto con il Trio Medusa, come “Takeshi’s Castel”, “Parla con me”, “La gaia scienza”, “Quelli che… il calcio”, “Zelig” e “Italia Coast2Coast”. Da solo invece lo abbiamo visto in diverse trasmissioni su Real Time e sulla Rai, come “Take Me Out – Esci con me”, “Take Me Out – Party Night”, “Take Me Out – Signore e Signori”, “Piccolo giganti”, “Primo appuntamento“, “Boss in incognito“, “Reazione a catene -L’intesa vincente”, “Il contadino cerca moglie” e “Prodigi – La musica è vita”.. Dal 2019 conduce il game show in onda sul Nove “Deal With it – Stai al gioco“, mentre dal febbraio del 2022 conduce, sempre sul Nove, il quiz musicale “Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo”. In ogni puntata ci sono tre diversi concorrenti che devono cantare al karaoke alcuni brani della musica italiana e indovinare le parole mancanti in ogni canzone.

Nel 2021, insieme a Cristiano Malgioglio, Gabriele Corsi ha commentato la finale dell’Eurovision Song Contest, con l’Italia rappresentata dai Maneskin.

Gabriele Corsi: la vita privata

Gabriele Corsi è sposato dal 2002 con Laura Pertici, Caporedattrice Centrale de “La Repubblica”, dove si occupa di crossmedialità e sviluppo dell’integrazione carta-digitale. La coppia ha due figli, Margherita, che studia in America, e Leonardo.

Se volete saperne di più su Gabriele Corsi potete seguirlo sul suo profilo Instagram ufficiale che a oggi vanta oltre 174mila follower.