In base ad alcune ricerche e dati che sono stati condotti, sembra che circa il 4% delle coppie italiane non riesca ad avere rapporti sessuali durante l’anno. Tutto ciò dipende da un disturbo e una condizione nota come frigidità sessuale per cui la donna non prova piacere durante il rapporto sessuale. Scopriamo i fattori di questo disturbo e il rimedio da adottare.

Frigidità sessuale

Un termine che arriva dalla parola latina frigiditas – frigidus che indica la freddezza sessuale. Infatti, con il termine di frigidità sessuale identica la mancanza e assenza di calore nella donna, sia dal lato fisico che psicologico, oltre che emotivo. Un momento di freddezza che vive la donna in ambito sessuale con difficoltà a lasciarsi andare.

Si tratta di uno stato, un disturbo o una condizione che preoccupa e tormenta la donna, la quale si sente frustrata dal momento che non riesce a dare le proprie attenzioni o a soddisfare l’uomo nella sfera sessuale. La donna prova sensi di colpa, ansia e paura che si rispecchia anche nella relazione sentimentale con ripercussioni.

Proprio come avviene nell’uomo, nella donna questa condizione porta a un calo della sensibilità erotica. Tende a confondersi spesso con il termine anorgasmia, ovvero l’assenza di orgasmo e, quindi, di piacere, al momento dell’apice sessuale. Una donna che è frigida non riesce ad abbandonarsi al sesso e ha delle difficoltà nei confronti dei suoi freni inibitori.

Sono poi diversi i tipi di frigidità sessuale, come la primaria che avviene all’inizio della vita sessuale con la donna che non ha eccitazione o desiderio, oltre a non aver mai provato l’orgasmo. È sicuramente dovuta a una serie di concause come abusi, ma anche sbalzi ormonali, ecc. La frigidità secondaria avviene a seguito di un periodo di insoddisfazione sessuale.

Frigidità sessuale: cause

Riuscire a trovare le cause della frigidità sessuale nella donna può essere alquanto complicato e difficile. Spesso neanche gli esperti o specialisti del settore riescono a trovare una spiegazione che sia plausibile a questo disturbo. La donna si sente frustrata e, a volte, non riesce a parlare con l’esperto riguardo la sua sfera sessuale.

I problemi all’interno della coppia, come le incomprensioni e la mancanza di dialogo, insieme alle disfunzioni a livello sessuale, complice anche i problemi psicologici come l’ansia o la depressione, sono sicuramente alla base di questo disturbo e problema che affligge la donna. In mancanza di eccitazione fisica ed emotiva, la donna si sente frigida, fredda.

Nella maggior parte dei casi, le cause dipendono principalmente da motivi e fattori psicologici, in misura minore subentrano quelli fisici. Per quanto riguarda le cause fisiche, ci possono essere problematiche legate ad alcune patologie come il diabete o anche traumi e violenze sessuali che sono alla base della frigidità.

Per riuscire a trattare questa condizione e disturbo che affligge la donna in ambito sessuale, è possibile parlarne con un esperto del settore oppure insieme al partner in modo da favorire la comunicazione. Si possono anche adottare dei cambiamenti nel proprio stile di vita, quale una diversa alimentazione e attività fisica che possono sicuramente aiutare, così come il consumo di un integratore sessuale come Femmax.

Frigidità sessuale e viagra rosa

Oltre a un maggiore dialogo e comunicazione con il partner, per trattare la frigidità sessuale nella donna si consiglia di assumere delle compresse di un integratore sessuale come Femmax, il viagra rosa pensato per tutte quelle donne che manifestano difficoltà. Un prodotto che aumenta la libido e il piacere sessuale grazie ai principi vegetali di cui si compone.

Un prodotto ideato e realizzato da professionisti del settore che funziona davvero, come dimostra il parere delle consumatrici che lo hanno già provato con risultati efficaci. Un prodotto di qualità che aumenta il desiderio, la voglia di fare l’amore con orgasmi che sono duraturi e più lunghi e maggiore energia nel rapporto sotto le lenzuola.

Sblocca il potenziale nascosto riaccendendo le pulsioni e il fuoco che è rimasto sopito un po’ troppo a lungo. Migliora il feeling e il rapporto nella coppia garantendo e offrendo il massimo del benessere psicofisico. I risultati variano da soggetto all’altro, ma è consigliabile assumerne fino a due compresse poco prima del rapporto sessuale.

Grazie ai suoi benefici è riconosciuto universalmente ed ufficialmente come il viagra rosa, ideale contro la frigidità. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Femmax è funzionale e utile al rapporto sessuale perché si basa su componenti naturali privi di effetti collaterali e controindicazioni, come il tè, il ginseng che stimola gli ormoni della donna e i recettori e la Muira Pauma, una pianta che potenzia il rapporto sessuale migliorando il calo della libido e donando il massimo del piacere.

Un integratore come Femmax non si compra nei negozi o siti Internet, ma soltanto sulla pagina ufficiale del prodotto, previo compilazione del modulo in ogni parte. Seguendo questo modo, è possibile usufruire dell’offerta di una confezione a 39€ con altre promozioni e con pagamento accessibile tramite Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.