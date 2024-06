Gli ex fidanzati sono amici, nemici o semplicemente persone di cui è meglio conservare il ricordo e andare avanti? In certe occasioni non si sa come comportarsi e di fronte a certe occasioni abbiamo bisogno di consigli per come agire al meglio.

Perché non si dovrebbero fare gli auguri di compleanno al proprio ex fidanzato? In questo articolo capirai il motivo per cui non dovresti scrivere al tuo ex e come evitare di ricadere nella stessa trappola.

Il ricordo degli ex fidanzati

Gli ex fidanzati sono una categoria molto particolare. Rappresentano persone alle quali si resta sempre un po’ legati, soprattutto quando ci si è lasciati senza troppo rancore. Se la tua relazione è finita da un pezzo ma ancora senti un legame verso il tuo ex, sappi che non sempre questo sentimento è amore. Potrebbe trattarsi di una amicizia o di un sentimento che racchiude stima, affetto reciproco o un bel ricordo. Vorresti fare qualcosa per recuperare il vostro legame in termini di amicizia, ma non sai da dove e come partire. In questi tempi dei social network è meglio “non incontrare virtualmente” il proprio ex e preferire a una sessione di stalking su Facebook una bella passeggiata all’aria aperta. Molto spesso è meglio non fare nulla che agire in maniera sbagliata. La cosa migliore da fare è dedicarsi alla propria vita e concentrarsi su se stessi. Evita comportamenti nocivi e autolesionisti e lavora su te stessa; questo ti permette di maturare e migliorare ogni giorno. Ci sono tantissime attività che puoi iniziare ora: leggere un libro, fare sport, meditare, ascoltare la musica, cucinare. Ti faranno stare meglio con te stessa e ti permetteranno di ricostruire la tua autostima a pezzi

Le 5 ragioni per non fargli gli auguri

Facciamo il caso che lui compia gli anni e tu sia indecisa se fargli o meno gli auguri. Ecco qui di seguito cinque ragioni per le quali è preferibile non cedere alla tentazione di chiamarlo per augurargli buon compleanno.