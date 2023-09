Fresa unghie: usi e modelli

Quando si parla della bellezza delle unghie sono diversi e vari gli strumenti che non possono mancare. Tra questi, vi è anche la fresa unghie, uno strumento elettrico che è dotato di tantissime funzioni e compiti per fornire all’unghia una forma non solo bella, ma anche più pulita e sana. Vediamo come usarla e le offerte.

Fresa unghie

Per curare e trattare le unghie nel modo migliore possibile si ha bisogno di strumenti adeguati. La fresa unghie è un elemento fondamentale della manicure in quanto permette di limarle. Con questo nome si fa riferimento a una lima elettrica che si usa nel campo della manicure e della pedicure. Uno strumento da usare in casa, ma anche con esperti del settore.

Uno strumento indicato sia per le unghie naturali che artificiali. Si compone poi di una serie di punte che possono anche essere intercambiabili in modo da eseguire varie operazioni. Infatti, con questo tipo di elemento è possibile limare le unghie, ma anche rimuovere lo smalto in gel, modellare e lucidare le unghie.

Un metodo come la fresa unghie si rivela particolarmente efficace e rapido da usare, ma bisogna sceglierlo nel modo giusto, partendo soprattutto dalle punte che sono gli elementi essenziali. Un trattamento che è possibile anche fare a casa, ma è sempre bene rivolgersi a degli esperti e dei professionisti in questo campo.

Rispetto alla lima tradizionale e comune, questo accessorio è dotato di un motore al suo interno e anche di un manipolo con il quale può eseguire varie operazioni, come citato poc’anzi. Le punte sono in grado di compiere fino a 25.000, 30 mila giri al minuto per non danneggiare l’unghia. Le punte possono lavorare con ogni tipo di lama che sia fine o grande.

Fresa unghie: usi

Come già si diceva, sono davvero tanti i compiti e le funzioni di una fresa unghie. Non ha solo il compito di rimuovere lo smalto in gel o semipermanente, ma anche rimuovere le cuticole o le pellicine intorno all’unghia. Inoltre, si rivela efficace anche in caso di calli e duroni del piede ed è ottima come ricostruzione delle unghie.

Con questo strumento è possibile anche definire le unghie nel modo migliore creando delle forme diverse dal solito: curvy, squadrata oppure a ballerina o con altre decorazioni molto in voga e di tendenza. Per eseguire compiti del genere, si ha bisogno di punte che siano specifiche e adatte per portare a termine questi usi.

Le punte sono componenti importanti, non solo per rimuovere lo smalto che sia in acrilico o gel, ma anche perché consentono di dare alle unghie la forma desiderata. Ne esistono vari tipi che sono per rimozione e e per cuticole, oltre a distinguersi per la forma, il materiale o la grana. Scegliere le punte giuste è fondamentale proprio per non maltrattare le unghie evitando così di danneggiarle.

Per l’uso è bene seguire alcuni passaggi. La punta deve essere ben collegata e sistemata alla presa. Bisogna poi regolare la velocità che aumenta nel caso si debba rimuovere il gel o l’acrilico. Tenere la fresa in modo corrente eseguendo i vari compiti in modo lento e attento. Terminato l’uso, sia l’unghia che la fresa vanno sottoposte a pulizia.

Fresa unghie: offerte Amazon

Uno strumento fondamentale disponibile con varie offerte e promozioni su Amazon dove cliccando l’immagine si visualizzano le caratteristiche. Qui sotto i modelli migliori di fresa unghie e le proprietà di ciascuno scelto dagli utenti.

1)Xoali fresa per unghie

Una lima elettrica professionale che si compone di 12 elementi in un solo prodotto, tra cui spazzola, manuale di istruzioni, ecc. Usa un motore 12V sfruttando al massimo tutte le velocità e la potenza per svolgere le varie operazioni. Un modello leggero essendo in ceramica, antiscivolo. Elegante e moderno.

2)Fresa per unghie professionale 11 in 1 set

Un metodo adatto sia per la manicure che pedicure usato nei centri di estetica e saloni professionali. In alluminio dalla lunga durata. Dotata di pulsante che permette di regolare la velocità con direzione di rotazione avanti e indietro. Una forma a penna dal design compatto e leggero che è facile da trasportare.

3)Fresa elettrica Nailgirls

Un modello per la manicure dotato di ben 66 punte. Indicato per manicure, lucidatura, calli e unghie incarnite. Un modello elettrico per unghie naturali e artificiali. In alluminio, di ottima qualità dalle basse vibrazioni. Senza fili, pratico e comodo, adatto anche per viaggi. Ha un funzionamento a pedale. Facile e sicuro da usare.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.