La fresa per le unghie è uno strumento fondamentale ma da utilizzare nel modo corretto. Ecco come.

La fresa per unghie è uno degli strumenti più classici utilizzati per la manicure. Certamente utilissima per ottenere i migliori risultati nella nail art, è spesso detestata dalle clienti per via del fastidio che può provocare sull’unghia.

Manicure: le caratteristiche che deve avere la fresa per unghie

Pertanto è bene imparare a utilizzarla nel modo corretto, specie poi se si vuole procedere con una manicure fai da te, senza affidarsi a esperti. In tal caso, bisogna tenere a mente alcune caratteristiche imprescindibili per l’acquisto di una buona fresa per unghie: per prima cosa lo strumento deve avere diversi livelli di velocità, così da poter essere adeguato alla propria manualità e sensibilità, così da non eccedere con la potenza.

Deve poi contemplare il cambio di polarità per invertire il senso della rotazione ed essere dotata di punte che possano essere rimosse con facilità.

Meglio sarebbe optare poi per una fresa richiudibile, così da poterla riporre sempre con cura. Bisogna poi scegliere bene anche le punte della fresa: per prima cosa in commercio ce n’è una grande varietà, ma senza lasciarsi subito attrarre da quelle più particolari sarebbe bene cominciare con una punta in ceramica per la rimozione delle cuticole.

Inoltre per chi è alle prime armi sarebbe bene scegliere punte non molto acuminate, dunque più morbide nelle linee, onde evitare il danneggiamento delle unghie a causa di eccessi di forza.

Fresa per unghie: consigli per iniziare a utilizzarla

Dunque la fresa per unghie può essere, con le giuste accortezze, utilizzata anche da chi vuole cominciare a prendersi cura delle proprie mani senza affidarsi a un’estetista.

La prima raccomandazione riguarda sempre la velocità di utilizzo: è bene procedere nei primi tentativi con calma, senza fretta e con delicatezza, considerando che per quanto resistente l’unghia va comunque trattata con la dovuta cura. Specie nella zona intorno all’unghia sarebbe opportuno impostare la fresa sulla velocità più bassa, così da rimuovere le cuticole senza però causare lesioni alle pelle: in questa fase è preferibile una punta in pietra pomice oppure una diamantata a forma di pallina, così da non risultare aggressive sulle parti più delicate e da essere più sicure anche nelle mani delle più inesperte.

Con la fresa per unghie è importante non insistere sempre sullo stesso punto dell’unghia, ma spostarsi su tutta la superficie, onde evitare lesioni. Sarebbe meglio lavorare su una base stabile con un rialzo, così da non affaticarsi e da tenere ben ferma la mano.

Nei centri estetici le frese vengono disinfettate tra una cliente e l’altra per ovvi motivi. Ma anche se si ha la propria fresa per unghie a casa e si è le uniche a utilizzarla sarebbe comunque bene disinfettare le punte e cambiarle regolarmente, così da evitare possibili infezioni e micosi. La sterilizzazione degli strumenti utilizzati può essere fatta sia a freddo, dunque ricorrendo a disinfettanti liquidi, sia a caldo, ma questo richiede l’acquisto di un apposito macchinario per il processo – il che può anche considerarsi meno necessario nel caso di frese per unghie utilizzate a scopo personale!