Foulard: l’accessorio chic per l’autunno

Il foulard, che sia elegante o sportivo, si indossa in tantissimi modi ed è disponibile in varie stampe a fantasia o con forme geometriche.

Ciò che spesso rende davvero prezioso un tipo di abbigliamento sono gli accessori. Sono diversi e vari infatti gli accessori a cui abbinare un outfit. Tra le tante tipologie, anche il foulard da indossare in vari modi a seconda dell’occasione. Proviamo a vedere gli abbinamenti maggiormente indicati per il periodo e come indossarlo.

Foulard

Un accessorio, non solo di moda, ma anche di eleganza. Il foulard è un elemento chic da avere nel proprio guardaroba e indossare nella stagione autunnale e non solo. Un accessorio in grado di personalizzare ulteriormente il proprio look dandogli quel tocco ulteriore a seconda anche delle occasioni o delle esigenze del momento.

Un accessorio adatto da indossare anche nei mesi maggiormente freddi dell’anno, quindi durante il periodo invernale in quanto in grado di dare quel tocco di eleganza e di calore ulteriore al proprio outfit. Un elemento che sarebbe sbagliato definire soltanto adatto alle donne, ma sono diversi i modelli anche da uomo, quindi unisex.

Sono tantissimi i personaggi dello spettacolo nazionale e internazionale ad aver indossato il foulard. Un esempio sono attrici come Sophia Loren, ma anche Audrey Hepburn, sino ad arrivare a un esempio di eleganza come Jacqueline Kennedy. Alcuni, come la regina Elisabetta, lo portavano annodato al collo.

Per la stagione autunnale o invernale si adatta molto bene a diversi materiali e tessuti, come la lana, il cachemire, ma anche la seta. Per quanto riguarda le tonalità si spazia: si passa dai colori autunnali come il marrone o il verde bosco sino all’arancione o al grigio. Sono adatti anche le fantasie e motivi ispirati all’autunno come disegni geometrici, ma anche foglie o fiori.

Foulard: come indossarlo

A seconda se si decide di indossare il foulard per il giorno oppure per la notte, cambia anche il modo e l’occasione. Essendo poi un accessorio particolarmente versatile è poi adatto da indossare in tanti modi. Annodato al collo, come già detto, oppure piegandolo in modo da formare un triangolo posizionando il nodo da un lato e dall’altro.

Alcuni tendono ad avvolgerlo come fosse una cravatta oppure lo indossano su sé stesso come fosse una sorta di anello che tende a cadere sul petto. Diverse sono le possibilità. Ognuno poi può scegliere il modo migliore con cui indossarlo a seconda dell’occasione. Si può anche indossare come cerchietto o bandana in caso di look sportivo.

Il foulard è indossabile come bracciale attorno al polso o come una sorta di cintura per il passante dei pantaloni. Per quanto riguarda gli abbinamenti, si spazia. Alcuni preferiscono indossarlo nella stessa tonalità dell’outfit di quel momento in modo da creare il giusto abbinamento e dare così un’immagine uniforme.

Per esempio, nel caso di un tailleur blu è possibile optare per un foulard della stessa nuance o giocare con i contrasti e optare per una tonalità azzurra o blu cielo. Ottimi sono anche i contrasti che permettono di esaltare il look, ma anche di dare maggiore uniformità al viso. In caso di un look scuro o bianco, si consiglia un accessorio rosso e giallo per un aspetto più grintoso.

Foulard: dove ordinare

Un accessorio disponibile in vari modelli e a prezzi vari sul noto e-commerce dove basta cliccare la foto per visualizzare le caratteristiche. Qui sotto i tre migliori tipi di foulard scelti tra quelli più eleganti e belli in vari colori con una descrizione di ognuno per essere sempre al top.

1)Desigual foulard larga

Un modello di foulard del noto marchio dalla forma rettangolare realizzato in tessuto con stampa con foglie e fiori che richiamano il periodo autunnale. Di colore bianco e nero. Indicato per ogni occasione e look.

2)Foulard Liu Jo

Il noto marchio propone questo tipo di accessorio con stampa multi logo disponibile sia nel colore rosa che lampone. Un modello ben fatto dalla forma piccola e quadrata. Molto morbido e confortevole.

3)Digitek per foulard donna

In chiffon molto morbido, traspirante, ma anche leggero e comodo da indossare. Molto resistente, caldo e da indossare in ogni momento. Tantissimi i colori a disposizione: blu, ciano, grigio, rosa, nero, ecc.

Oltre a questi modi, il foulard si indossa anche per acconciare i capelli in diverse acconciature.