L’azienda svedese FOREO ha lanciato un nuovo device di ultima generazione, FOREO IRIS 2. Si tratta di u massaggiatore per il contorno occhi in grado di ridurre le rughe, le occhiaie e le borse in modo da far brillare gli occhi.

Molte celebrities come Paris Hilton hanno deciso di usarlo. Ma perché?

FOREO IRIS 2: perché si usa?

Le donne affermano che il posto in cui notano di più i segni dell’invecchiamento solo proprio gli occhi. Infatti più l’età avanza più la membrana che tiene il tessuto adiposo che protegge l’occhio all’interno dell’orbita diventa sottile andando a spingere le cellule adipose in avanti. Si vengono a creare perciò le indesiderate borse sotto gli occhi o le occhiaie.

FOREO ha pensato a Iris 2, il massaggiatore creato proprio per ridurre questi inestetismi che caratterizzano col tempo il contorno occhi. Come?

FOREO IRIS 2: le caratteristiche

Questo massaggiatore per il contorno occhi presenta delle caratteristiche ben precise che vanno a rendere lo sguardo luminoso e rivitalizzato. Inoltre aumenta anche l’assorbimento dei prodotti cosmetici che gli si abbinano. Quali sono i punti di forza?

Il movimento ad agopressione aiuta ad aumentare il drenaggio linfatico quindi riducendo le borse e rinfrescando lo sguardo stanco. Rilassa i muscoli facciali. Cos’è l’agopressione? Questo trattamento è la versione senza ago dell’agopuntura che permette di spostare il sangue e l’ossigeno all’interno e intorno agli occhi.

aiuta ad aumentare il drenaggio linfatico quindi riducendo le borse e rinfrescando lo sguardo stanco. Le pulsazioni T-Sonic , così chiamate perché viaggiano attraverso gli strati esterni della pelle, massaggiano il contorno occhi riattivando la circolazione rendendo così la pelle liscia, tonica e rimpolpata.

, così chiamate perché viaggiano attraverso gli strati esterni della pelle, massaggiano il contorno occhi riattivando la circolazione rendendo così la pelle liscia, tonica e rimpolpata. La forma si adatta perfettamente a quella del contorno. L’ impugnatura è comoda e antiscivolo .

è comoda e . Si possono raggiungere i 150 utilizzi per carica che è USB.

per carica che è USB. Dotato di custodia per il viaggio così da portarlo sempre con sé.

Approvato oftalmogicamente: creato in silicone ultra-igienico, morbido, liscio e antibatterico.

FOREO IRIS 2: come si utilizza?

Il primo passa da effettuare è ricaricare il dispositivo. Per sbloccarlo al primo utilizzo bisogna premere contemporaneamente +-. Se si accende la luce allora è pronto. Prima di accenderlo sarebbe meglio controllare che la pelle sia pulita e asciutta. Per avviarlo si deve premere il pulsante di accensione e successivamente regolare l’intensità delle pulsazioni. Per disattivarle ripremere il pulsante universale. Il massaggiatore va passato sul contorno premendo leggermente sotto gli occhi. Per spegnerlo bisogna premere il pulsante universale.

FOREO IRIS 2 e FOREO IRIS: le differenze

Foreo Iris 2 è la versione ottimizzata del primissimo Foreo Iris. Quali sono le differenze?