Per quanto riguarda i finanziamenti donne, sono diversi i settori: dal matrimonio sino all'arredameno in modo da risparmiare e non gravare troppo.

L’utenza femminile rappresenta un importante segmento di consumatori per il settore creditizio.

Alla luce di situazioni professionali più stabili, oggi non è raro che le donne accedano a diverse forme di finanziamento, che se in alcuni casi sono finalizzate a trovare la liquidità necessaria a sostenere la nascita o lo sviluppo di un’attività imprenditoriale (basti pensare al +40% registrato dalle startup femminili negli ultimi due anni) in molti altri sono fondamentali per reperire risorse finanziarie per far fronte a esigenze personali.

La cessione del quinto

Una delle forme di credito a cui le consumatrici oggi guardano con maggiore interesse è la cessione del quinto, spesso preferita a un classico prestito personale per la sua formula ricca di vantaggi.

Il primo è dovuto al fatto che la cessione del quinto permette ottenere una certa liquidità senza dover presentare alcun preventivo di spesa in fase di istruttoria, come accade invece con i prestiti finalizzati.

Il vantaggio più evidente è che la liquidità ricevuta può essere destinata alla realizzazione di qualunque progetto, ad esempio per concedersi una vacanza, per acquistare una nuova auto, per sostenere il costo di stage, corsi di formazione o interventi di ristrutturazione, ma anche per spese di natura medica o estetica.

Una cessione del quinto, inoltre, essendo un prestito erogato esclusivamente a dipendenti pubblici, privati e pensionati – e prevedendo il rimborso mediante la trattenuta della rata direttamente sullo stipendio o sulla pensione –, viene approvata più facilmente poiché offre una garanzia superiore in merito alla restituzione.

Naturalmente, a prescindere dai vantaggi, in fase di scelta è importante tenere conto di una serie di aspetti fondamentali, così da individuare il prodotto più indicato per le proprie, specifiche esigenze. A questo proposito Facile,it ha una sezione specifica sulla cessione del quinto dov’è possibile informarsi in merito ai requisiti necessari per effettuare la richiesta, così come procedere al calcolo di un preventivo per mettere a confronto le proposte più interessanti del momento.

Le somme erogabili, naturalmente, dipendono dalle necessità del richiedente e dalle sue esigenze di rimborso per quanto riguarda tanto l’ammontare della rata che i tempi di ammortamento, i quali possono oscillare da un minimo di 24 a un massimo di 120 mesi. L’importo della rata, infine, è sempre fisso e non impegna mai una quota superiore al 20% dello stipendio.

Prestiti finalizzati per matrimonio

Un’altra forma di finanziamento molto gettonata tra le donne è quella dei prestiti finalizzati a coprire le spese nuziali.

Un prestito per matrimonio permette infatti di sostenere tutti i classici esborsi che si accompagnano ai preparativi per questo genere di eventi e avere una sicurezza in più qualora si verifichino spese impreviste.

Un finanziamento per matrimonio, naturalmente, copre ogni genere di spesa, come quelle relative all’acquisto degli abiti, delle fedi, dei fiori, del fotografo e delle bomboniere. Con un prestito per le nozze è inoltre possibile sostenere i costi per la location e per il catering del banchetto nuziale, ed eventualmente prenotare una luna di miele da sogno che suggelli l’inizio della vita a due.

I prestiti finalizzati per l’arredamento

Tra le tante ragioni per le quali oggi le donne ricorrono a un prestito finalizzato c’è anche l’arredo della casa. I finanziamenti per l’arredamento permettono infatti di acquistare in modo rapido tutti i mobili necessari per trasferirsi in una nuova abitazione, ma anche per ripensare gli spazi esistenti in previsione di un cambiamento nelle esigenze famigliari.

In particolare, accedendo a questo genere di prestito è possibile far fronte a ogni necessità, come l’allestimento di uno studio per lo smartworking, la realizzazione di un’area hobby o la creazione di una nuova cameretta, anche qualora non si disponga di fondi a sufficienza o, più semplicemente, non si voglia intaccare i propri risparmi.

Il tutto con formule che, nella maggior parte dei casi, sono pensate appositamente per il consumatori: difatti, questa tipologia di prestiti dà spesso la possibilità di restituire l’importo richiesto con soluzioni molto interessanti che contemplano sia tassi di interesse vantaggiosi sia modalità di rimborso più flessibili.