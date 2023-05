Festival di Cannes 2023: i migliori beauty look del secondo red carpet

La seconda serata del Festival di Cannes 2023 è tutta una tendenza. Dopo gli outfit, grandi protagonisti del red carpet, anche i beauty look si sono fatti spazio tra i riflettori e il pubblico ha avuto modo di notare una certa linea di stile. Primo tra tutti? L’effetto wet, portato sul tappeto rosso da diverse celebrità, è stato gettonatissimo, mentre sul make-up continua l’eterogeneità.

I migliori beauty look del secondo red carpet di Cannes 2023

Con riga laterale, tirati indietro, con ciuffo ondulato: il secondo red carpet di Cannes 2023 punta tutto all’effetto bagnato. Iris Law è una delle prime a sfoggiarlo e lo fa con grande consapevolezza estetica. La chioma bionda dell’attrice è stata tirata indietro e divisa da una riga laterale molto cool. Al biondo platino dei capelli e allo stile bagnato, Law abbina un make-up in contrasto, dove sono le labbra a spiccare su tutto. Un colore rosso opaco intenso, guance leggermente pescate e sguardo allungato dal mascara ma nel complesso naturale.

Anche Laura Harrier sceglie l’effetto wet per i suoi capelli. L’attrice lascia le punte all’insù e la riga centrale, ma il tutto è super “laccato”. Per lei il make-up è molto fresco e naturale: gli occhi sono leggermente sfumati, le sopracciglia ben disegnate e folte, incarnato uniforme e labbra carnose tinte di un nude sfumato al centro.

Look bagnato anche per l’attrice italiana Simona Tabasco che opta per un wet hairstyle tirato indietro leggermente “spettinato” sul davanti. Sul make-up anche lei punta a un effetto naturale: labbra glossate, sopracciglia pettinate verso l’alto e occhi sfumati ma non troppo.

Grace Elizabeth cede alla tentazione e decide di sfruttare la tendenza, anche se in versione più chic. Il suo hairstyle è wet con riga laterale e onda fissata sopra la fronte. Il make-up è sofisticato e coerente con la sua immagine. Occhi sfumati di nero, incarnato roseo e labbra tenute nude. Un look quasi regali, di grande classe.

Non solo effetto wet: gli altri beauty look del secondo red carpet

Accanto a coloro che hanno scelto di puntare sull’effetto bagnato c’è chi, come Viola Davis, ha lasciato la sua chioma afro libera davanti ai riflettori. Naturale e raggiante, l’attrice ha scelto per il red carpet di Cannes 2023 un make-up intenso sugli occhi e una pelle glow perfetta se abbinata alle labbra glossate. Ricci ribelli anche per Ophely Mezino, che sfila sul tappeto rosso sfoggiando una chioma extra voluminosa abbinata all’altrettanto vaporoso abito in tulle viola. Sul make-up punta invece tutto sugli occhi e sceglie una matita viola en pendant con l’abito, ciglia allungate e labbra lucidissime.

Anja Rubik sceglie invece un’accoppiata sempre vincente: gold and red. La supermodella tinge le palpebre con un ombretto oro sfumato da una matita nera, a cui abbina un rossetto rosso acceso. L’hairstyle è un caschetto biondo asimmetrico e il risultato, insieme all’outfit, è super chic.

Anche il secondo red carpet del Festival di Cannes 2023 ha aperto le porte alla bellezza e tra un trucco più intenso e uno lasciato al naturale le celebrità hanno sfilato con grande eleganza e disinvoltura.