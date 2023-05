Si continua a splendere sul red carpet del Festival di Cannes 2023. Mercoledì 17 maggio il tappeto rosso della kermesse ha aperto le porte alla seconda serata e gli outfit hanno spiccato per la loro grande eterogeneità e per il loro stile. C’è chi ha optato per look specchiati, chi invece ha voluto osare con spacchi profondissimi e chi ha scelto outfit total white.

I look del secondo red carpet: la moda a Cannes è sempre essenziale

La 76ma edizione del Festival di Cannes è già alla sua seconda serata e sono molti i volti importanti arrivati sul red carpet della kermesse. Tra tutti Pedro Almodóvar, Ethan Hawke, Viola David e tanti, tantissimi altri. Tante anche le top model che hanno sfilato sul tappeto rosso di Cannes e tanta la moda che ha avvolto la seconda serata.

Se dobbiamo parlare di stile è impossibile non partire con il look sfoggiato proprio da una grande top, Anja Rubik: un outfit firmato Saint Laurent che rende giustizia alla bellezza mozzafiato di Rubik. Pantaloni neri skinny abbinati a una maglia total white lucida con maniche lunghe abbastanza larghe e collo. Ai piedi un paio di slingback nere e collant neri velati: perfetta! Ha osato con il colore un’altra supermodella: Sara Sampaio sfila sul secondo red carpet di Cannes 2023 con un abito arancione dagli intrecci sensuali e bordo piumato. Il brand è Zuhair Murad Couture e i gioielli sono invece Pomellato.

Piume anche per Viola Davis e Coco Jones. La prima sfila sul red carpet con un abito total white Valentino Haute Couture con tanto di soprabito piumatissimo e voluminoso. La seconda, invece, sceglie un abito di Naeem Khan con gonna piumata e parte superiore cosparsa di cristalli ed effetto specchio.

Un bianco candido ma lavorato anche per Gemma Chan, che per il secondo red carpet sceglie un abito di Louis Vuitton pulito ma allo stesso tempo non banale. Chic e femminile, nel complesso risulta perfetto per la sua silhouette.

I colori del secondo red carpet di Cannes 2023: c’è chi osa di più

Tra le star che hanno voluto osare un po’ di più con il colore c’è sicuramente Gao Ye, che per il secondo red carpet di Cannes sceglie un abito extra volume di Chakra Couture. Il colore è un verde smeraldo molto acceso, la texture appare lucida e le spalle sono particolarmente lavorate.

Blu elettrico per Sabina Jakubowicz, che sceglie un abito molto sensuale e molto scoperto. Ampio spacco laterale, strascico opposto ed effetto cut out un po’ ovunque.

Ophely Mezino si lancia su un viola prugna e sceglie un abito di tulle a più livelli di Christophe Guillarmé. Molto vaporoso, forse troppo, ma il colore è splendido.

Il total black non può mai mancare, soprattutto sul red carpet

Immancabili gli outfit total black sul secondo red carpet di Cannes 2023. Tra quelli più iconici c’è indubbiamente l’abito sfoggiato da Amy Jackson, che sceglie un abito di Pinko sensuale e molto provocante, con tanto di spacchi laterali e spalla scoperta. Body e abito cuciti insieme, sostanzialmente. Soo Joo Park sceglie invece Saint Laurent e l’effetto è luminoso e aderente. L’abito lungo e aderisce alla perfezione alla silhouette: luce e femminilità in un colpo solo.

Emilie Dequenne sceglie il nero ma lo fa attraverso un completo di velluto. Giacca e pantalone abbinati, ma il vero tocco di classe sono le spille silver scintillanti che creano contrasto.

Anche il secondo red carpet del Festival di Cannes 2023 ha raccolto moda e tendenze e i flash si sono accesi all’unisono.