Chi saranno gli ospiti presenti all’ottantesima edizione del Festival del Cinema di Venezia? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Festival del Cinema di Venezia, chi ci sarà? Tutti gli ospiti: dagli attori agli influencer

Oggi, 30 agosto 2023, è ufficialmente partita l’ottantesima edizione del Festival del Cinema di Venezia, che vedrà ben 23 film in concorso per aggiudicarsi l’ambito Leone d’Oro. Ma chi ci sarà tra gli ospiti? Va detto che il Festival quest’anno è capitato nel periodo peggiore per via dello sciopero degli attori americani, anche se qualcuno di loro ci sarà, grazie a degli accordi con il sindacato dei SAG-AFTRA, che guida la protesta. Vediamo adesso insieme chi saranno gli ospiti presenti alla kermesse cinematografica. Iniziamo dagli ospiti internazionali:

Adam Driver : l’attore statunitense sbarcherà ufficialmente al lido. Driver è il protagonista del film “Ferrari” di Michael Mann ed è uno degli attori più in voga del momento. Di recente lo abbiamo recitare nel film “House of Gucci” con Lady Gaga.

: l’attore statunitense sbarcherà ufficialmente al lido. Driver è il protagonista del film “Ferrari” di Michael Mann ed è uno degli attori più in voga del momento. Di recente lo abbiamo recitare nel film “House of Gucci” con Lady Gaga. Penélope Cruz: anch’essa protagonista del film “Ferrari” di Michael Mann non mancherà all’ottantesima edizione del Festival del Cinema di Venezia.

anch’essa protagonista del film “Ferrari” di Michael Mann non mancherà all’ottantesima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Jessica Chastain : l’attrice statunitense, protagonista del film “Memory” di Michel Franco, sarà presente nonostante lo sciopero sul red carpet della kermesse.

: l’attrice statunitense, protagonista del film “Memory” di Michel Franco, sarà presente nonostante lo sciopero sul red carpet della kermesse. Willem Dafoe: l’attore statunitense, che interpreta uno scienziato che riporterà in vita la protagonista nel film (Emma Stone) “Povere creature” di Yorgus Lanthimos, sarà presente al Festival.

l’attore statunitense, che interpreta uno scienziato che riporterà in vita la protagonista nel film (Emma Stone) “Povere creature” di Yorgus Lanthimos, sarà presente al Festival. Mads Mikkelsen: l’attore danese ormai fisso a Hollywood sarà presente per “The Promised Land” del danese Nikolaj Arcel.

l’attore danese ormai fisso a Hollywood sarà presente per “The Promised Land” del danese Nikolaj Arcel. Cailee Spaeny e Jacon Elordi: i due giovani attori interpretano rispettivamente Priscilla ed Elvis all’inizio della loro storia d’amore nel film “Priscilla” di Sophia Coppola.

i due giovani attori interpretano rispettivamente Priscilla ed Elvis all’inizio della loro storia d’amore nel film “Priscilla” di Sophia Coppola. Woody Allen: il regista sarà presente alla kermesse per presentare il suo film “Coup de Change“.

Tra i grandi assenti a causa dello sciopero degli attori troviamo Bradley Cooper, in concorso in veste di regista per il film “Maestro“, Emma Stone, protagonista del film “Povere Creature“, Liam Neeson per il film “In the Land of Saints and Sinner” (nella categoria orizzonti extra) e Zendaya, il film di Luca Guadagnino è stato infatti rinviato e non apre più la mostra.

Tra gli ospiti italiani invece troviamo invece Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Adriano Giannini, Francesco di Leva, Alba Rohrwacher, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Ksenia Rappoport, Valentina Cervi, Micaela Ramazzotti, Anna Galiena, Pietro Castellitto, Giorgio Quarzo Guarascio e Benedetta Porcaroli.

Tra gli influencer troviamo Nikita Pelizon, ovvero la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, che per l’occasione ha intenzione di indossare una sua creazione.

L’ottantesima edizione del Festival del Cinema di Venezia è in programma dal 30 agosto al 9 settembre 2023, giorno in cui verranno assegnati tutti i premi, compreso l’ambito Leone d’Oro. Il presidente della giuria è Damiene Chazelle, mentre la madrina della rassegna cinematografica è l’attrice, modella e showgirl italiana Caterina Murino, nota al grande pubblico soprattutto dopo aver interpretato la Bond Girl in uno dei film di James Bond, ovvero “Casinò Royale” al fianco di Daniel Craig.