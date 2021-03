Adam Driver si è avvicinato alla recitazione per caso. In seguito al tragico attentato dell’11 settembre infatti, Driver aveva deciso di arruolarsi nei Marines come volontario, prestando servizio per più di due anni. Doveva essere inviato in Iraq, ma alcuni incidenti gli hanno negato questa possibilità.

Dopo il congedo dall’esercito, per infortunio, Driver si iscrive all’università, per poi frequentare la famosissima Julliard. Da lì ha inizio la sua carriera d’attore.

Chi è Adam Driver

Adam Driver nasce a San Diego, in California il 19 novembre del 1983. Passa la sua infanzia in Indiana, insieme alla madre, mentre il padre, un pastore battista, vive in Arkansas. Sempre in Indiana, nel 2001, Driver prende il diploma del liceo e in seguito all’attentato dell’11 settembre dello stesso anno, appena diciottenne, si arruola come volontario tra i Marines, prestando il suo servizio per due anni e mezzo.

Viene congedato a causa di alcuni infortuni poco prima di partire per l’Iraq.

Dopo aver prestato servizio per il suo Paese, Adam Driver riscopre la propria passione per la recitazione e si iscrive in una delle scuole più rinomate degli Stati Uniti per approfondire i suoi studi.

Debutto e carriera da attore

Successivamente all’esperienza nei Marines, a New York frequenta il corso di arte drammatica tenuto dalla prestigiosa Julliard, dove si laurea nel 2009. Nello stesso anno Adam Driver inizia la sua esperienza come attore a Broadway e fonda l’Arts in the Armed Forces, un’organizzazione non-profit che tiene spettacoli per i militari. Nel 2012 Driver debutta sul piccolo schermo con la serie tv “Girls” e nello stesso anno debutta anche al cinema con “Lincoln”, di Steven Spielberg.

L’anno dopo recita anche per i fratelli Coen ma il successo per l’attore arriva nel 2014. In quell’anno viene scelto dal celebre regista J.J. Abrams per interpretare Kylo Ren, l’antagonista ne “Star Wars: il risveglio della forza” settimo capitolo dell’amatissima saga. Interpreterà lo stesso personaggio anche per “Star Wars: gli ultimi Jedi”, nel 2017, e in “Star Wars: l’ascesa di Skywalker” nel 2019. Tra uno Star Wars e l’altro, Adam Driver recita anche in altre pellicole come “L’uomo che uccise Don Chisciotte”, per Spike Lee in “BlaKkKlansman” e in “Storia di un matrimonio”. Entrambe le volte ottiene una candidatura per il Golden Globe e agli Oscar.

Sul set con Lady Gaga per Gucci

Nel 2021 Adam Driver viene scelto per interpretare Maurizio Gucci nel film “Gucci”, ed è in Italia per raccontare la storia di una delle famiglie più famose del Bel Paese per quanto riguarda l’imprenditoria e la moda. Al suo fianco anche la cantante e attrice da Oscar Lady Gaga, che per l’occasione interpreterà la socialite Patrizia Reggiani, moglie e mandante dell’omicidio dell’imprenditore.

Vita privata

Adam Driver si è sposato il 22 giugno 2013 con l’attrice Joanne Tucker. Nonostante la loro professione, o forse proprio per questo, i due sono molto riservati e preferiscono tenere la loro vita privata e i loro affetti lontano dagli accecanti riflettori di Hollywood. Ci sono riusciti con il loro primo figlio, nascondendone l’esistenza ai media per due anni, il tempo per godersi appieno la famiglia, lontano da occhi indiscreti, prima di tornare sul set.