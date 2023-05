Faretti solari led: l’ideale per illuminazione e risparmio

L’illuminazione di casa è molto importante e, negli ultimi anni, anche per risparmiare e venire incontro alle esigenze di consumatori, ci sono diversi apparecchi. Tra questi, i faretti solari led che consentono di illuminare ogni angolo della casa, sia interno che esterno, grazie ai tanti benefici che apportano. Vediamo quale scegliere.

Faretti solari led

Si tratta di un sistema di illuminazione diverso dal solito dal momento che, come dice il nome, i faretti solari, funzionano grazie all’energia solare e sono una valida alternativa a qualsiasi fonte di luce. Negli ultimi anni si sono diffusi moltissimo, anche perché permettono di risparmiare parecchio consentendo una gradevole illuminazione.

Sono dotati di una serie di caratteristiche che permettono di funzionare molto bene. In commercio si trovano sia modelli dal design moderno che antico, ma la scelta di una tipologia rispetto a un’altra dipende molto dai bisogni e dalle esigenze di ognuno, compreso lo spazio a disposizione con cui illuminare la zona esterna della casa.

La maggior parte dei faretti solari led che si trovano in commercio sono dotati di un sensore crepuscolare che permette di spegnerli in automatico nelle ore diurne e di accenderli automaticamente in quelle notturne in modo da avere sempre una illuminazione ben efficiente e valida dello spazio esterno.

Alcuni modelli e tipologie sono dotati di un telecomando che permette di regolare, non solo la modalità d’illuminazione, ma anche l’intensità in modo da darle la giusta angolazione e regolazione. Con l’apposito telecomando, già incluso nella confezione, è possibile farli funzionare per il tempo che si desidera e preferisce.

Faretti solari led: benefici

Sono considerati una ottima soluzione per l’illuminazione esterna dal momento che i faretti solari led apportano una serie di benefici e vantaggi che vale la pena tenere d’occhio. Sono una soluzione ecologica dal momento che, sfruttando l’energia solare, permettono di risparmiare i costi sulla bolletta e non spendere cifre particolarmente esose.

Funzionano in maniera molto semplice e immediata dal momento che non si ha bisogno di fissarli alla parete o al suolo e non necessitano di collegamento alla rete elettrica, per cui consentono di risparmiare parecchio anche in termini di installazione. Donano all’ambiente di casa una atmosfera calda ed esclusiva, consentendo la massima sicurezza.

Sono molto efficienti, anche per via del fatto che i faretti solari led hanno un consumo pari a zero. Sono molto pratici ed è possibile posizionarli dove si voglia senza nessun tipo di vincoli. Hanno una autonomia notevole per cui anche la durata risulta essere nettamente superiore dal momento che consentono una illuminazione per tre notti consecutive.

Risultano essere poi una scelta green, dal momento che, essendo solari e quindi led, permettono di tutelare nel modo corretto l’ambiente. Negli ultimi anni hanno migliorato il loro design, per cui è possibile trovare in commercio modelli che siano anche esteticamente belli e funzionali. Resistono alle intemperie come i Solar Poweer 100, i migliori faretti in commercio.

Faretti solari led: i migliori

Tra i vari modelli e tipologie di faretti solari led disponibili in commercio, i migliori sono, al momento, Solar Power 100, chiamato in questo modo proprio per i 100 led super luminosi di cui questi dispositivi sono dotati. Un prodotto che gode di un funzionamento costante e continuo, anche grazie alle 13 ore di autonomia.

Come dice il nome del prodotto, questi faretti si ricaricano al sole sfruttando pienamente i raggi solari. Resistono alle intemperie e agli agenti atmosferici, quindi a neve, pioggia, vento senza possibilità o rischio che si possano danneggiare. Adatti sia durante le giornate fredde, ma anche in estate dal momento che resistono molto bene al calore.

Non hanno bisogno di energia elettrica dal momento che si ricaricano durante il giorno in modo da essere maggiormente efficienti la notte e garantire così una perfetta illuminazione. Sono semplici da installare dal momento che bisogna solo avvitarli al muro senza bisogno di cavi o altri tipi di allacciamenti.

Dotati di un sensore crespuscolare e di movimento in modo da essere maggiormente affidabili. Sono utili per ogni zona e punto interno della casa, ma anche per illuminare il garage o il vicolo di casa in modo che l’abitazione o l’ingresso non siano più al buio.

