Il gioco social più atteso e amato dal pubblico italiano sta per fare il suo ritorno. A poco più di un mese dall’inizio del Festival di Sanremo 2024, migliaia di appassionati stanno già formando le proprio squadre al FantaSanremo. Siete ancora impreparati? Non temete, siamo qui per aiutarvi! In questo articolo scopriamo insieme di cosa si tratta, il regolamento e tutti i consigli per vincere.

Cos’è il FantaSanremo 2024?

Il FantaSanremo è un gioco che consiste nell’organizzare e gestire squadre virtuali che sono formate dagli artisti in gara. In poche parole? Un Fantacalcio con i cantanti del Festival. Il gioco è totalmente gratuito. Per iscriversi vi basterà andare sul sito fantasanremo.com, cliccare su “gioca” e registrarsi. E’ possibile creare un nuovo account oppure eseguire l’accesso con Google. Successivamente, si crea la squadra e si scelgono cinque cantanti (tenendo conto che si ha a disposizione un credito massimo di partenza di 100 baudi, la moneta del gioco), poi si decide il nome e si nomina il capitano.

FantaSanremo 2024, regolamento e come funziona

Ed è qui entrano in gioco le quotazioni. Tra le più quotate, con ben 23 baudi, troviamo: Angelina Mango, Annalisa, Emma e Alessandra Amoroso. Seguono, con 22 baudi, The Kolors, Geolier, Dargen D’Amico e Negramaro. La lista poi continua con Sangiovanni, Mahmood, Diodato, Mr. Rain con 21 baudi. Tra gli artisti con 20 baudi troviamo Alfa, Renga, Nek, Ghali, Il Volo e Fiorella Mannoia. Con 19 baudi La Sad, Rose Villain, Gazzelle e Irama. Proseguiamo poi con 18 baudi per Fred De Palma, Ricchi e Poveri e Loredana Bertè. Big Mama, Mannini e Il Tre hanno 17 baudi. La lista si conclude con 16 baudi per Santi Francesi, Clara e BNKR44.

Esattamente come il Fantacalcio, si guadagnano o si perdono punti a seconda di quello che succede nel corso delle serate della kermesse musicale. I punti vengono calcolati in base alla posizione nelle varie classifiche, parziali e definitiva, premi per la critica. A questi si aggiungono i bonus e i malus, stabiliti dalla giuria del Fantasanremo, che possono variare ogni anno. Sanremo 2024 è la fine di un ciclo, i primi cinque anni di Amadeus, perciò sono stati inseriti dei bonus che ricordano i grandi eventi come gli highlights o i best of di questi anni.

Ci sono anche i bonus Amarcord: dal Bonus Dargen (indossare gli occhiali da sole) al Bonus Pelù (sottrarre una borsetta ad un membro del pubblico) fino ad arrivare al Bonus Elettra (twerking) o il Bonus Ariete (indossare un cappello). Immancabili i bonus serali, in caso di azioni impreviste, come avere un fiore tra i capelli o ricevere una “sfazzolettata” dal pubblico. Esistono anche bonus concordati con gli sponsor. I malus sono i classici: inciampare, cadere. dimenticare il testo della canzone o usare l’autotune. Inoltre, con la stessa squadra si può partecipare anche a 25 leghe, una sorta di torneo privato in cui saranno in competizione solo ed esclusivamente determinate squadre. Un modo simpatico per sfidare amici, parenti, colleghi o anche community più grandi.

Trucchi e consigli per vincere al FantaSanremo 2024

Secondo le quotazioni, le artiste che si contenderanno la vittoria e potrebbero portare numerosi bonus durante la competizione sono quattro: Angelina Mango, Annalisa, Alessandra Amoroso ed Emma. Tuttavia, tra i cantanti da prendere in considerazione spicca sicuramente il gruppo La Sad, uno dei più chiacchierati per via dei look stravaganti, insieme a Loredana Bertè e Dargen D’Amico. Un’altra su cui puntare potrebbe essere Big Mama, che l’anno scorso diede un bacio inaspettato a Elodie. Ci sono poi artisti che potrebbero rappresentare una vera svolta come Geolier e BNKR44. Dunque, cosa aspettate? Iniziate a pensare a come formare la vostra squadra, le iscrizioni chiuderanno alle 23.59 del 5 febbraio.

