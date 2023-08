L’ex fidanzato di Chiara Ferragni diventa padre: in che rapporti è la ex coppia oggi?

Riccardo Pozzoli, ex fidanzato di Chiara Ferragni, sta per diventare padre per la seconda volta.

Riccardo Pozzoli, ex fidanzato di Chiara Ferragni, sta per diventare padre per la seconda volta. Una notizia molto emozionante, data sui social, ma in molti si chiedono in che rapporti sia rimasto con la famosa influencer.

Riccardo Pozzoli, storico ex fidanzato di Chiara Ferragni, diventerà presto papà per la seconda volta. La moglie, la bellissima modella Gabrielle Caunesil, è incinta del loro secondo figlio. L’annuncio è arrivato dalla coppia tramite i social network, ma in tanti hanno notato un certo silenzio da parte della regina delle influencer. Chiara Ferragni, nel suo documentario Unposted, ha raccontato alcune sfaccettature della sua storia d’amore con Riccardo Pozzoli. Il ragazzo è stato di fondamentale importanza per la nascita e la crescita dell’influencer e del suo brand. Proprio grazie a lui è nato il blog The Blonde Salad, primo passo verso il successo di Chiara Ferragni. Nonostante la loro relazione sia finita, Chiara e Riccardo hanno continuato a collaborare dal punto di vista lavorativo, entrando addirittura in società insieme. All’improvviso, però, è arrivato un taglio netto nel loro rapporto. Il tradimento è arrivato pochi giorni dopo la nascita di Leone, nel 2018. Il manager di Chiara Ferragni ha scoperto che Riccardo Pozzoli stava vendendo il 45% della società senza che lei lo sapesse. “Ho capito che non conosci mai veramente qualcuno” ha commentato Chiara Ferragni. Ora, lontano da questi affari di lavoro, l’uomo ha annunciato la seconda gravidanza della moglie. A novembre 2021 erano diventati genitori per la prima volta, del piccolo Romeo.

Chiara Ferragni, l’ex fidanzato diventa papà: il matrimonio con Gabrielle Caunesil

Riccardo Pozzoli e Gabrielle Caunesil hanno annunciato su Instagram la seconda gravidanza. Romeo avrà presto un fratellino o una sorellina. Il loro post ha ottenuto tantissimi like e commenti, tra cui quello di Beatrice Valli, Bianca Balti, Filippo Magnini e Ferzan Ozpetek. Da parte di Chiara Ferragni solo silenzio, anche perché la rottura professionale tra i due è stata davvero molto brutta, tanto che non si sono più rivolti la parola. Quel tradimento non è mai stato perdonato. Riccardo Pozzoli ha sposato la bellissima modella francese, il 31 agosto 2019. Dopo l’uscita di Unposted, Pozzoli aveva deciso di commentare ciò che è successo via Instagram. L’ex fidanzato dell’influencer, si è limitato a dire che nella vita ci sono momenti difficili e si creano fratture e punti di vista diversi. Oggi Riccardo Pozzoli ha 37 anni ed è sempre più innamorato della moglie Gabrielle Caunesil. I due si sono sposati la prima volta nel 2018, a Malibu, e la seconda volta nel 2019 davanti ad amici, parenti e colleghi. Dopo aver riscontrato diversi problemi di fertilità, a maggio 2021 la coppia ha allargato la famiglia per la prima volta. Ora i due sono pronti ad accogliere il loro secondo figlio.