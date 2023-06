Esfoliare il corpo in estate: come farlo e i prodotti adatti

Prendersi cura della pelle del corpo è importante in ogni periodo dell’anno, ma in estate questo trattamento va accentuato maggiormente. In questa stagione, la pelle va incontro a una maggiore esposizione solare, per cui esfoliare il corpo diventa fondamentale. Scopriamo quali prodotti sono maggiormente indicati e come usarli.

Esfoliare il corpo in estate

In estate, complice anche l’esposizione al sole e alcuni fattori a cui si va incontro, è molto importante procedere a esfoliare il corpo in modo che la pelle sia liscia e pronta per la stagione. Proprio come la pelle del viso e quindi una buona skincare, anche il corpo necessita di trattamenti adeguati e specifici.

In questo modo si va a depurare il corpo eliminando così le cellule e le tossine morte. Durante il periodo dell’adolescenza, la pelle tende a rigenerarsi in autonomia, anche se è molto importante una buona esfoliazione. Quando si è un po’ più avanti con l’età, quindi con i segni del tempo che cominciano a farsi sentire, è bene esfoliare il corpo almeno un paio di volte a settimana.

Un passaggio che non andrebbe mai sottovalutato o trascurato, non solo durante la stagione estiva, ma anche nelle stagioni dell’anno quando il corpo è coperto. L’autunno e l’inverno, sono per esempio, i periodi in cui si tende ad accumulare sostanze che possono chiudere i pori e portare a generare cellule morte che non fanno bene alla pelle.

Esfoliare il corpo con una certa regolarità e costanza durante la stagione estiva aiuta a mantenerlo in salute, ad avere una pelle liscia e tonica e, al tempo stesso, permette di prepararlo a questo periodo dell’anno dove è possibile mostrare con orgoglio i risultati ottenuti e sfoggiare così un’epidermide tonica e vellutata.

Esfoliare il corpo in estate: consigli

Considerando che la pelle del corpo può essere particolarmente sensibile oppure delicata, è bene cercare di esfoliare il corpo con una serie di accorgimenti e di suggerimenti adeguati. È molto importante anche valutare il tipo di pelle in modo da capire quali prodotti possano andare bene e invece da evitare perché non indicati.

Lo scrub è l’ideale soprattutto se si ha una pelle non particolarmente delicata o resistente. Questo passaggio, permette, grazie ai sali marini e ai cristalli di zucchero grezzo che contiene, insieme ad altre sostanze di idratare in profondità nutrendo la pelle. In questo modo è possibile fornire tutti i nutrienti di cui ha maggiormente bisogno.

Si consiglia di applicarlo sulla pelle umida o bagnata per poi massaggiare con movimenti circolari in modo da penetrare in profondità nei pori e ottenere così dei buoni risultati. Per coloro che hanno una pelle particolarmente sensibile, invece dello scrub, si consiglia di usare il gommage per esfoliare il corpo. Questo prodotto ha una consistenza diversa, dal momento che si compone di granelli molto piccoli e non particolarmente aggressivi.

Un prodotto come il gommage è particolarmente indicato per le aree maggiormente delicate per il corpo, come il seno, l’inguine, ecc. Un peeling corpo, quindi un trattamento completo, da effettuare sia a casa, ma anche in un centro specializzato, può sicuramente aiutare a ottenere importanti benefici per la pelle.

Esfoliare il corpo in estate: prodotti Amazon

I prodotti migliori per il corpo e non solo sono disponibili con offerte e promozioni su Amazon dove cliccando l’immagine si visualizzano le caratteristiche. Qui sotto abbiamo stilato una classifica con i tre migliori prodotti adatti per esfoliare il corpo scelti tra quelli maggiormente vantaggiosi con una descrizione di ciascuno.

1)Soapy Bledy scrub corpo

Uno scrub a base di mandorla indicato sia per il viso che per il corpo e che ha proprietà idratanti ed esfolianti. Permette di idratare la pelle che ritrova il giusto tono ed elasticità. Ricco di vitamina A e B, fornisce tutti i nutrienti necessari per il ringiovanimento della pelle. Combatte la cellulite riducendo le cellule morte.

2)Olio esfoliante da 30 ml per pelle gialla scura

Un olio nella confezione da 30 ml a base di fiori di camomilla, radice di liquirizia che permette di esfoliare la pelle, levigando e restringendo i pori. Un esfoliante per il corpo per una pelle luminosa e liscia. Si applica facilmente almeno tre volte al giorno con un batuffolo di cotone su viso e corpo. Adatto a qualsiasi tipo di pelle.

3)Feel Fine guanto esfoliante turco

Un guanto da bagno in seta indicato per esfoliare il viso e il corpo. Un prodotto che non irrita la pelle. Elimina i batteri che si accumulano e depositano ravvivando anche la circolazione sanguigna. Dona un aspetto sano. Ottimo anche per il viso e non solo per il corpo.

Oltre a esfoliare il corpo, è anche importante sapere come fare per la zona bikini che è molto esposta in estate.