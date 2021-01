Per avere un corpo tonico e sodo, bisogna impegnarsi, non solo con l’alimentazione, ma anche tramite l’allenamento ed esercizio fisico. Gli esercizi braccia aiutano ad averle toniche e ben rassodate. Vediamo come eseguire questi esercizi a casa con i giusti strumenti.

Esercizi braccia a casa

Proprio come gli addominali e i glutei, le braccia sono una parte del corpo che molte donne e ragazze ci tengono che siano toniche e sode. Inoltre, le braccia sono spesso vittime di un eccessivo aumento di peso o anche dimagrimento e, anche a causa dell’avanzare dell’età, rischiano di apparire particolarmente flaccide. Per questa ragione, gli esercizi braccia sono un ottimo modo per tenerle allenate e dare quella forza necessaria.

Sulle braccia tende a depositarsi il grasso in eccesso con il risultato di avere una pelle che sia poco tonica ed elastica. Per risolvere il problema è importante allenarle con esercizi braccia che siano mirati e specifici. Si consiglia di partire con esercizi di stretching in modo da tonificare i bicipiti e tricipiti per poi partire con una altra sessione di lavoro.

Un esercizio molto efficace e utile è sicuramente la french press verticale da eseguire stando in piedi con le gambe leggermente aperte alla larghezza del bacino e piegate, pancia in dentro e schiena ben diritta.

Potete usare sia dei manubri per intensificare l’esercizio oppure in mancanza di questro strumento vanno benissimo delle bottigliette d’acqua da mezzo litro. Si consiglia di fare almeno 3 serie da 15 ripetizioni.

Un altro esercizio per braccia molto valido che permette di ottenere ottimi risultati è il dip, degli addominali a cui è possibile appoggiarsi a un supporto quale una sedia o panca oppure il curl. La rotazione delle spalle è uno degli esercizi braccia maggiormente efficaci che possiate fare. Consiste nel prendere due pesi, sedersi sulla sedia e appoggiarsi contro il muro cercando di allungare la schiena più che potete.

Esercizi braccia a casa: consigli

Considerando che le palestre sono chiuse, è possibile eseguire gli esercizi braccia a casa seguendo una serie di consigli utili che possano aiutarvi a ottenere ottimi risultati. Inoltre, fare ginnastica a casa permette di approfittare di tantissimi benefici, come il risparmio sull’abbonamento o non voler uscire quando piove oppure nevica.

Prima di cominciare a eseguire esercizi braccia, è bene allenarsi facendo un po’ di stretching e di tecniche di respirazione. La cosa importante non è la quantità, ma la qualità. Si consiglia di fare esercizi che siano mirati e specifici all’obiettivo che volete ottenere. Partite in maniera graduale aumentando pian piano il carico in modo da non affaticarvi troppo.

Siate concentrati facendo i vari esercizi braccia senza strafare. Provate ad allenarvi davanti a uno specchio in modo da capire quali esercizi fare e capire gli eventuali errori in modo da non ripeterli. Stilate un programma, un circuito da fare a casa che comprenda esercizi braccia specifici e mirati in modo da ottenere i migliori risultati possibili.

Nel caso non siate in possesso di manubri o altri strumenti, sappiate che sono diversi gli attrezzi casalinghi da usare per migliorare il vostro esercizio. Dalle bottigliette d’acqua sino agli elastici, ogni strumento è utile per potenziare le braccia e fare in modo che siano più toniche.

Esercizi braccia: i migliori strumenti

Per chi si allena a casa, sono diversi gli strumenti da comprare online per esercizi braccia approfittando di vari sconti e promozioni da non perdere. Cliccando sulla foto si possono visualizzare alcune informazioni in merito. La classifica qui presente vi permette di scoprire i migliori attrezzi utili scelti tra quelli maggiormente gettonati e venduti dagli utenti della nota piattaforma.

1)Omeril bande elastiche fitness

Sono delle fasce elastiche utili, non solo per yoga e pilates, ma anche per rafforzare e migliorare la flessibilità di gambe, schiena e braccia. Sono di tre colori: giallo, rossa e blu. Si adattano a qualsiasi tipo di allenamento. Sono realizzate in lattice, resistenti all’usura e allo strappo. Mantengono la giusta tensione durante l’esercizio e migliorano la forza. Sono molto leggere e portatili. Perfette per stare in borsa in modo d’allenarsi ovunque. Hanno uno sconto del 20%.

2)Powrx manubri pesi vinile

Sono dei manubri del peso di 2 kg perfetti per eseguire qualsiasi tipo di esercizio per tonificare tricipiti, bicipiti, ecc. Sono in vinile, un materiale che protegge il pavimento e aumenta la durata dell’esercizio stesso. Molto sicuri e garantiscono una ottima presa, oltre a essere antiscivolo. Un attrezzo solido e finalizzato all’uso.

3)Perfetct fitness perfect multifunctional

Una barra da trazioni che possono usare anche le donne che aiuta a rafforzare le braccia rendendole più toniche. Realizzata in acciaio con presa morbida per usarla in modo semplice. Si attacca a qualsiasi porta e supporta fino a un peso di 110 kg. Non adatta solo per braccia, ma anche per altri esercizi. Un prodotto Amazon’s Choice. In vendita con il 26% di sconto.

