Creme post depilazione: gli usi e quale scegliere

La depilazione, per quanto utile per una pelle liscia, morbida e priva di peli in eccesso, comporta anche delle conseguenze, come irritazioni e rossori. Questi piccoli inestetismi e conseguenze si possono trattare con le creme post depilazione a base di componenti naturali, come alcune tipologie che presentiamo qui sotto.

Creme post depilazione

La depilazione è un passaggio molto importante e fondamentale che permette di eliminare i peli superflui. A prescindere dal metodo che si intende usare, subito dopo questo trattamento è bene utilizzare delle creme post depilazione che permettono di avere una pelle liscia evitando di andare incontro a rossori o eritemi, tipici di questa tecnica.

Sono prodotti che hanno una funzione molto simile al dopo barba nel post rasatura e vanno usate sempre, soprattutto se si ha la pelle particolarmente sensibile e soggetta a determinati sfoghi oppure eritemi, ecc. L’uso di uno scrub non è indicato dal momento che ha un effetto abrasivo e risulta controproducente per la pelle.

Subito dopo questo trattamento, sarebbe bene usare delle creme post depilazione che siano a base di nutrienti come ceramidi, burro di karité e di Omega 3 che sono i componenti principali di questo tipo di prodotto. Sono da usare subito dopo la depilazione dal momento che in questa fase i pori sono maggiormente aperti e la pelle più recettiva.

Inoltre, sono importanti da usare in quanto aiutano ad arrestare la presenza e possibile comparsa di follicoliti e peli incarniti. Sono creme che è molto importante usare considerando che la pelle, in questa fase, risulta essere maggiormente irritata e tendente al rossore, quindi queste formule aiutano a dare il giusto sollievo.

Creme post depilazione: tipologie

Non è mai facile scegliere delle creme post depilazione dal momento che è bene valutare alcune caratteristiche, anche in base al proprio tipo di pelle. Tra le varie creme, vi sono quelle ritardanti che permettono di rallentare la crescita del pelo e quindi impedire la velocità dei peli. Se si applicano con la giusta costanza indeboliscono il pelo.

Con questo tipo di crema, il pelo va a ricrescere in modo molto più fine e debole. Sono prodotti che è consigliabile usare dopo le tecniche di depilazione come la ceretta o l’epilatore elettrico che possono lasciare la pelle rosso o irritata. Si presentano sia in formato crema ma anche liquido da spruzzare e usare come fosse uno spray.

Le creme post depilazione ritardanti sono a base di elementi che hanno proprietà idratanti o lenitive per la pelle proprio come l’aloe vera, particolarmente indicato per lenire una cute leggermente rossa e irritata. In caso di abrasioni, sarebbe meglio evitare di usare qualsiasi tipo di crema per non peggiorare ulteriormente la situazione.

Le tipologie di creme lenitive sono indicate, per chi manifesta sulla pelle brufoletti, ma anche irritazioni dovuti proprio all’eliminazione dei peli. Hanno proprietà rinfrescanti e sono adatte anche per l’estate proprio per al sensazione che trasmettono. Sono indicate per coloro che hanno una pelle delicata e sensibile e vanno bene anche con trattamenti di depilazione come il rasoio.

Creme post depilazione Amazon

Sono creme a disposizione su Amazon. Qui sotto una panoramica delle migliori creme post depilazione scelte tra quelle più amate dalle consumatrici online con una descrizione di ciascuna.

1)Fler slow it down crema corpo

Una crema corpo post depilazione ritardante nella confezione da 150 ml dalle proprietà calmanti per la pelle irritata. Una lozione dall’assorbimento rapido priva di parabeni a base di centella asiatica e gymnema silvewstre che permette di rallentare la crescita del pelo. Si consiglia di massaggiare e applicare la crema almeno ogni giorno per un periodo di 4-6 settimane.

2)Gel di pura aloe vera mylee

Un confezione da 500 ml di gel a base di aloe vera, cetriolo e menta che dona una sensazione rinfrescante e rilassante. Utile da usare sia come doposole, ma anche subito dopo la depilazione per le sue proprietà idratanti. Adatto per qualsiasi tipo di pelle per al sua azione lenitiva. Si assorbe rapidamente senza lasciare residui.

3)Crema dopo cera fluida

Bionell ha pensato a questa crema molto fluida con aloe vera e camomilla da applicare subito dopo la depilazione senza parabeni e dal profumo molto piacevole. Ha il compito di lenire e idratare la pelle a seguito di qualsiasi trattamento depilatorio. Bisogna applicarne una quantità sulla zona interessata massaggiando fino a completo assorbimento.

