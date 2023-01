Epilatore elettrico: come scegliere quello adatto

Dai modelli wet and dry da usare sotto la doccia sino ad altri con vari accessori, è l'epilatore elettrico per eliminare i peli rapidamente.

Avere una pelle liscia e morbida è il desiderio di molte, ma i peli possono sopraggiungere e, quindi, si ha bisogno di strumenti adatti per rimuoverli. Al posto della ceretta o del rasoio, l’epilatore elettrico è considerato lo strumento adatto per i benefici che apporta e anche per la rapidità con cui li elimina.

Epilatore elettrico

Uno strumento, un alleato di bellezza che è ormai diventato di uso comune in molte case dove sono tantissime le donne a usare l’epilatore elettrico. uno strumento che permette di estirpare il pelo sin dalla radice in modo semplice con risultati che sono considerati molto più duraturi rispetto al rasoio o alla crema depilatoria.

Ovviamente si usa in modo molto semplice grazie a una testina rotante che è dotata di diverse pinzette che sono similari a quelle che permettono di ridisegnare il profilo delle sopracciglia.

Uno strumento, non solo versatile, ma anche rapido. In poco tempo, si possono depilare zone ampie del corpo, anche se non è un trattamento del tutto indolore.

Rispetto alla ceretta, l’epilatore elettrico presenta diversi vantaggi e benefici. La depilazione è più veloce con risultati duraturi dal momento che i peli impiegano sino a una settimana per ricrescere e diverse settimane affinché i peli tornino alla lunghezza massima. Considerato anche molto pratico perché si può usare in varie zone del corpo: dalle ascelle alle gambe, ecc.

A differenza poi della ceretta, non ha bisogno di una preparazione, ma basta semplicemente collegarlo alla presa per cominciare a usarlo. Dura tantissimo tempo senza il bisogno di ricariche o strisce depilatorie come avviene per la crema depilatoria, Si può usare in qualsiasi stagione dell’anno, compreso l’estate, dal momento che agisce sui peli senza lasciare segni o cicatrici.

Epilatore elettrico: modelli

In commercio si trovano diversi modelli di epilatore elettrico a seconda delle proprie esigenze. Alcune tipologie sono dotati di batteria incorporata per usarli un po’ ovunque, anche in vacanza in camera d’albergo per essere al top e avere una pelle liscia e morbida al tatto. Inoltre, si possono usare anche in qualsiasi posizione proprio per la praticità del prodotto.

Ci sono modelli da usare sotto la doccia e sono particolarmente consigliati perché l’acqua permette di rendere la pelle maggiormente elastica, di dilatare i pori per una depilazione meno indolore e più semplice. Si trovano anche in commercio con vari accessori integrati utili per tagliare e rimuovere i peli e, in quel caso, hanno la stessa efficacia di un rasoio.

Si differenziano poi in base alle pinzette che possono essere a Y o parallele. Il primo modello di pinzetta è molto grande e permette di strappare i peli sin dalla radice senza spezzarli, mentre le pinzette parallele dispongono di rulli in plastica tra una pinzetta e l’altra in modo da incanalare i peli e sono tra i preferiti da molte consumatrici.

Si consiglia di optare per modelli di epilatore elettrico che siano maneggevoli e pratici, proprio come i wet and dry che hanno un manico ergonomico di forma arcuata e antiscivolo. Tra i vari accessori vi sono anche quelli con testine esfolianti che permettono di preparare la pelle per l’esfoliazione in modo che sia pronta per la depilazione. Il modello a luce pulsata distrugge il bulbo.

Epilatore elettrico: offerte Amazon

Uno strumento di bellezza e di igiene disponibile su Amazon a ottimi prezzi e promozioni. Cliccando la foto si visualizzano tutti i dettagli del prodotto. La classifica qui sotto mostra i tre modelli migliori di epilatore elettrico da scegliere in base alle varie esigenze con una descrizione di ogni articolo.

1)Braun silk-épil 9 depilatore donna

Un epilatore con la testina flessibile e cappuccio massaggiante disponibile nei colori bianco, rosa e blu che permette di rimuovere i peli rapidamente e in maniera efficace. Cattura i peli fin dalla radice con risultati sicuri ed eccellenti. Ha una impugnatura ergonomica in modo da poterlo usare anche sotto la doccia. vi è anche il mini depilatore del viso.

2)Epilatore donna ricaricabile per il viso

Un prodotto 2 in 1 per una depilazione indolore su mento, guance, collo e labbro superiore e inferiore. Adatto sia per peli corti che fini e basta fare movimenti circolari per eliminare il pelo. Non causa graffi, tagli o irritazioni. Dona una pelle liscia e morbida. Dotato di luce a led integrata per seguire bene ogni curvatura.

3)Rowenta EP5660 silence soft epilatore

Un modello dotato di ben 7 accessori per una epilazione rapida e indolore, oltre che silenziosa. Dotato di rullo esfoliante per proteggere la pelle e garantire una epilazione delicata. Indicato anche per le aree sensibili e con il pettinino per la zona bikini.

Oltre al miglior epilatore elettrico, ecco anche alcuni consigli per la corretta depilazione.