Enrico Nigiotti: Amici e le canzoni per figli e compagna

Ha partecipato a due talent, ma per lui nessuna vittoria. Dopo essersi fatto conoscere a XFactor, è arrivato il successo, duettando persino con Gianna Nannini. Chi è Enrico Nigiotti: Amici, le canzoni e la nuova vita con figli e compagna.

Chi è Enrico Nigiotti, cantante livornese

Nato a Livorno l’11 giugno 1987, Enrico Nigiotti si è fatto conoscere al grande pubblico prima partecipando ad Amici, poi a XFactor. I suoi genitori sono medici, lui invece, ancora bambino, si è appassionato di musica: il blues è da sempre la sua passione. A 13, dopo aver ascoltato Eric Clapton, ha maturato il sogno di diventare chitarrista e solo 3 anni dopo ha iniziato a scrivere canzoni. Nel 2008 lo scopre Caterina Caselli, la quale gli permette di entrare nella sua casa di produzione la Sugar Music. Nel 2010, invece, è approdato al serale di Amici.

È lì che ha conosciuto la ballerina Elena D’Amario, con la quale è sbocciato l’amore. Finiti in sfida l’uno contro l’altro durante la settima serata, il cantante livornese ha deciso di auto-eliminarsi, mandando avanti la sua giovane fiamma. Conclusa l’esperienza ad Amici, Enrico ha preferito accantonare momentaneamente la musica. Poi, davanti a lui, un’altra grande occasione: il Festival di Sanremo. Nel 2015, con il brano “Qualcosa da decidere”, ha gareggiato tra le nuove proposte. Con l’inedito “L’amore è” si mette in gioco a X Factor 11, dove si classificherà terzo.

Il boom e le canzoni di successo

Da quel momento i grandi successi e le importanti collaborazioni. Ha lavorato con Laura Pausini e Gianna Nannini. Nel 2019 è tornato sul palco dell’Ariston con il brano “Nonno Hollywood”. A Sanremo 2020 torna con “Baciami adesso”, un brano che unisce una scrittura dai tratti istintiva e dal carattere profondo. Dopo il successo del “Cenerentola tour”, da maggio il cantautore ricomincerà a girare l’Italia suonando nei principali teatri del nostro Paese. Il suo ultimo album risale al 2020 ed è intitolato “Nigio”.

Dopodichè, il cantante ha deciso di concentrarsi maggiormente sulla vita privata, rilasciando comunque qualche singolo, scrivendo per altri artisti e producendo cover per alcune canzoni storiche come “Le tasche piene di sassi”, che l’artista ha portato sul palco dell’Arena di Verona insieme a Ignazio de il Volo.

La vita privata di Enrico Nigiotti: figli e compagna

Oltre le varie esperienze lavorative, Enrico Nigiotti ama trascorrere del tempo con gli amici a canticchiare canzoni e divertirsi facendo arte: ciò non gli ha impedito di crearsi una vera e propria famiglia, contornata circa un anno fa dalla nasciti dei figli assieme alla nuova compagna.

I fan più fedeli di Maria De Filippi ricorderanno Enrico Nigiotti al fianco di Elena D’Amario. Dopo alcuni mesi di relazione, il successo ottenuto ad Amici permette alla ballerina di sbarcare in America. Nell’estate 2010 i due si sono definitivamente lasciati. Poi il colpo di fulmine con Giulia Diana, attuale fidanzata di Nigiotti, con cui condivide un forte legame da quasi 7 anni. La compagna del cantautore livornese è una giovane psicologa con la passione per la danza. I due vivrebbero insieme a Livorno, dove hanno aperto una scuola di ballo.

A rafforzare il loro amore sono arrivati, nel 2023, Maso e Duccio, due gemellini che hanno permesso alla coppia di diventare genitori. Il cantante si è sempre dimostrato molto attaccato anche ai suoi figli, oltre che alla sua compagna. Per chi chiede di un possibile matrimonio, Nigiotti afferma che per ora è sufficiente tutto l’amore che si respira.