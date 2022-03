Endometriosi: la Villa Reale di Monza si tinge di giallo

Sabato 26 marzo 2022, Villa Reale di Monza sarà illuminata di giallo. Questo perché, il Comune di Monza ha deciso di aderire alla campagna si sensibilizzazione Facciamo luce sull’endometriosi di Endomarch Team Italy.

Endometriosi: Villa Reale di Monza

L’endometriosi è una malattia molto dolorosa e molto diffusa, circa 3 milioni di donne italiane ne soffrono, ma che purtroppo è poco conosciuta.

Proprio per questo l‘Endomarch Team Italy ha lanciato una call ti action “Facciamo luce sull’endometriosi” su tutto il territorio italiano, rivolta in particolare alle amministrazioni locali per l’illuminazione di monumento di giallo, colore simbolo della malattia. Così, in occasione di marzo, il Comune di Monza ha aderito all’iniziativa e il 26 marzo Villa Reale si tingerà di giallo. Giuseppe Distefano, direttore generale di Villa Reale e il Parco di Monza ha dichiarato:

Illuminare la facciata della settecentesca Reggia di Monza è un gesto che intende sensibilizzare l’opinione pubblica su questa patologia ancora purtroppo poco conosciuta.

Lo scopo di questa campagna è quello di sensibilizzare, informare e fare prevenzione sull’endometriosi.

Cos’è l’endometriosi

L’endometrosi è una malattia ginecologia cronica che in Italia colpisce il 10%-15% delle donne in età fertile. Secondo il Ministero della Salute circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficoltà a concepire soffrono di questa patologia. L’endometriosi è quella patologia che rende il ciclo molto doloroso e insopportabile, impedendo di svolgere attività quotidiane e impedendo una vita normale di coppia.

Ma che cos’è l’endometriosi? Esso consiste nell‘insediamento e nella migrazione del tessuto interno dell’utero, l’endometrio, al di fuori della sede abituale, che si sfalda durante il ciclo. Questo fenomeno crea degli agglomerati di endometrio sulla superficie di altri organi come ovaie, tube, intestino, vagina e vescica, causando uno stato infiammatorio dei tessuti che se trascurati, causano infertilità.

Sintomi

Il sintomo emblematico dell’endomentriosi è il dolore:

pelvico cronico;

mestruale;

nei rapporti sessuali;

durante l’evacuazione intestinale;

durante la minzione.

Nei casi più gravi può causare infertilità. Proprio per questo è molto importante fare una diagnosi precoce per poterla curare e bloccare la progressione oltre ad agire sul dolore. Se bloccata in giovane età, si evita che questa patologia possa provocare dei danni importanti come la sterilità. Solo nel caso in cui il paziente non dovesse rispondere alla cura farmacologica a quel punto si interviene in maniera chirurgica.