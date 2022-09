Emma Marrone ha messo a tacere le illazioni in merito alla morte di suo padre Rosario e ne ha svelato le cause.

Emma Marrone è intervenuta via social per mettere a tacere le illazioni sulla morte di suo padre Rosario e per ringraziare tutti coloro che, in queste ore, le hanno dimostrato il loro affetto.

Emma Marrone: le cause della morte del padre

Emma Marrone sta facendo in queste ore i conti con la difficile morte del padre e lei stessa ha svelato che Rosario Marrone stesse combattendo da ottobre 2021 contro una grave forma di leucemia. In queste ore sui social in tanti hanno espresso il loro calore a Emma per questa dolorosa perdita ma c’è anche chi ha ipotizzato che la morte dell’uomo fosse stata causata dai vaccini anti-Covid (questione fermamente smentita dalla cantante).

Emma ha anche invitato i suoi fan a donare il midollo osseo per poter essere d’aiuto in situazioni come questa:

“Ciao a tutti ci tenevo a ringraziavi da parte mia intera famiglia per tutto l’amore che ci avete dimostrato in questi giorni per noi così difficili e dolorosi. Avrei voluto anche commentare tutti quei soggetti che stanno speculando sul buon nome di mio padre tirando su le solite illazioni assurde e ignoranti sulle dosi di vaccini.

Però credo che con voi ci abbia pensato abbondantemente la vita. Mio padre da ottobre scorso stava combattendo contro la leucemia. E io non smetterò mai di ringraziare il dottor Enzo pavone e tutto il suo team dell’ospedale del reparto di ematologia. Perché ci hanno seguito, aiutato e l’hanno curato in un momento così difficile. E a tutte quelle persone che in questi giorni mi stanno chiedendo ‘cosa possiamo fare per te? Vorremmo tanto aiutarti’. Ecco a loro dico di andare sul sito di Admo e informatevi su come diventare donatori di midollo. Perché questo paese ha bisogno di più donatori. Aiutare gli altri significa aiutare sé stessi. Più siamo e più vite possiamo salvare nel minor tempo possibile. Ecco cosa possiamo fare noi tutti, per la vita. Grazie mille e a presto”, ha dichiarato la cantante.

Tra i tanti che le hanno fatto le condoglianze in queste ore vi sono stati anche i suoi ex, Stefano De Martino e Marco Bocci, oltreché moltissimi fan, amici e colleghi.