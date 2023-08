Emily Ratajkowsky ha sfoggiato una manicure effetto serpente che è già di tendenza per il prossimo autunno 2023. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Emily Ratajkowski si prepara all’autunno con una manicure accattivante: spopolano le unghie effetto serpente

La supermodella e attrice statunitense Emily Ratajkowski è già pronta per la stagione autunnale. Lo scorso 7 agosto, la supermodella ha postato alcuni scatti sul suo profilo ufficiale di Instagram, riguardanti un viaggio fatto insieme al figlio. Per l’occasione Emily Ratajkowski ha sfoggiato una manicure davvero accattivante effetto serpente e perfetta per il prossimo autunno. Le unghie della supermodella sono di forma ovale e tutte, tranne il dito medio della mano sinistra e il pollice della mano destra sono state colorate di un rosso profondo. Su ogni punta sono presenti dei puntini neri che imitano proprio la pelle dei serpenti. Tantissimi i like e i commenti sotto al post della supermodella, per quella che si preannuncia essere la nail art di tendenza per il prossimo autunno.

Unghie: le tendenze animalier

Le unghie con stampa animale sono di grande tendenza negli ultimi anni e con l’arrivo delle stagioni più fredde sicuramente in molte decideranno di decorare le proprie unghie con un effetto animalier. Le unghie effetto serpente sfoggiate da Emily Ratajkowski stanno già spopolando e in molte non vedono l’ora di copiare la nail art della supermodella. Ci sono però diversi tipi di unghie effetto animalier da provare. Vediamoli insieme:

Unghie leopardate: le unghie leopardate sono in assoluto le più richieste degli ultimi anni nei vari centri estetici e nei saloni manicure. Sono molto versatili e si adattano con facilità a qualsiasi forma dell’unghia, quindi sia che abbiate le unghie ovali, a mandorla o a stiletto, le macchiette tipiche dei leopardi non passeranno inosservate e renderanno le vostri mani super cool. Nonostante possa sembrare una nail art aggressiva, in realtà è molto femminile e si adatta a quasi ogni tipo di outfit, dando quel tocco di stile in più.

: nell’ultimo hanno stanno diventando sempre più di tendenza le unghie tartarugate, sono molto eleganti e ricordano il classico carapace delle tartarughe. Questo motivo si trova spesso anche sui foulard o su alcuni occhiali da vista o da sole. La manicure tartarugata è una delle più raffinate, perfetta quindi anche per eventi formali. Le Cow nails: una delle nuove tendenze unghie animalier è quella delle cow nail, ovvero le unghie effetto mantello di mucca pezzata. Sono molto belle e originali da vedere e nell’ultimo anno hanno davvero spopolato. Quelle classiche prevedono la copertura dell’unghia con lo smalto bianco, per poi procedere con le classiche macchie pezzate nere. Si possono realizzare anche con altri colori, anche con i colori fluo, tanto di moda in questo 2023. Questo tipo di nail art è adatta a tutti i tipi di forma delle unghie e si abbina a tantissimi tipi di outfit.

Insomma, come abbiamo visto le unghie animalier sono davvero di grande tendenza, basta solamente scegliere quella più adatta a noi e alla nostra personalità.