Il suo nome si unisce a quello di grandi donne di successo che hanno fatto la storia della letteratura. Viene presentata a fianco di menti quali la grande Virginia Woolf o alla sua connazionale Jane Austen. Vediamo la storia di Emily Dickinson, apprezzata solo post mortem per la sua penna anticipatrice.

Chi era Emily Dickinson

Emily Elizabeth Dickinson nota come Emily Dickinson (Amherst, 10 dicembre 1830 – Amherst, 15 maggio 1886) è stata una poetessa statunitense. Cresce in una famiglia borghese nota per il sostegno offerto alle istituzioni scolastiche locali.

I suoi studi sono altalenanti e non vanta numerose amicizie. Gli anni della scuola superiore sono difficili e il padre decide di inserirla quindi in un College femminile.

La concezione della vita e la sofferenza amorosa

Trascorre quasi tutta la sua vita nella casa dei genitori portando avanti un’esistenza monotona, ossessionata dalla morte. Durante un viaggio a Washington conosce il reverendo Charles Wadsworth di cui si innamora platonicamente. Dal 1865 inizia quindi a vestirsi esclusivamente di bianco per simboleggiare la sua purezza e il rifiuto verso il matrimonio.

La sofferenza verso questo amore non corrisposto e la sua agorafobia la portano a voler passare le giornate in camera.

Riesce poi ad innamorarsi nuovamente, questo volta dell’anziano giudice Otis Phillips Lord, amico del padre.

Si legge nelle lettere della Dickinson ormai 48enne che quando lui rimane vedovo il suo desiderio di sposarlo è sempre crescente, ma non si realizzerà mai.

La produzione poetica ritrovata

In seguito alla sua morte la sorella scopre le centinaia di poesie scritte dalla Dickinson. Queste sono inserite in un raccoglitore e tenute insieme da ago e filo e superano di gran numero le sue pubblicazioni in vita. L’indagine della famiglia e l’impegno nel farle pubblicare a portato a diverse raccolte di oltre 300 poesie uscite tra il 1924 e 1935.

La poetessa non è riuscita ad ottenere riconoscimento in vita perchè il suo linguaggio era largamente anticipatore di quello novecentesco. Fondamentale ritrovare le sue opere e scegliere di condividerle con il pubblico americano a posteriori che ha potuto apprezzare il linguaggio ricercato e il contenuto intenso delle sue poesie.