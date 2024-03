La primavera è ormai alle porte e tante di noi hanno il desiderio di un nuovo taglio di capelli. Ecco che le tendenze puntano tutto sul caschetto barocco, il taglio perfetto per la primavera 2024. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Tagli e capelli, il caschetto barocco è perfetto per la primavera 2024

Avete voglia di cambiare taglio di capelli con l’arrivo della primavera? Bene, uno dei tagli di tendenza e assolutamente perfetto per la prossima primavera, ma anche per l’estate, è il caschetto barocco, o baroque bob. Tra le caleb che portano questo taglio troviamo ad esempio l’attrice Zendaya, star del film “Dune”. Ma, che cos’è il caschetto barocco? Si tratta di una forma classica di bob, che si ispira a star come Marylin Monroe e Rita Hayworth. Si tratta di un taglio intermedio basato su grandi onde e finish plasmati. La lunghezza ideale di questo taglio è tra il mento e le spalle e con una scalatura sulle punte realizzata però in larghezza. Questo taglio dona tanto volume ed è perfetto da realizzare soprattutto per chi ha già un caschetto lungo o un carré. Avantaggiato anche chi ha già i capelli folti e mossi naturalmente.

Come realizzare il caschetto barocco

Come abbiamo appena visto, il caschetto barocco è il taglio della primavera 2024. Ecco cosa ha rivelato l’hairstylist Francesca Inverarity a Glamour UK: “si adatta a tutte le forme del viso e a tutte le consistenze di capelli, ed è particolarmente adatto a chi ha i capelli sottili, cui aggiunge volume e dimensione, ma può essere facilmente eseguito anche sui capelli più spessi, ricci o strutturati, basta che sia acconciato nel modo adeguato.” L’hairstylist consiglia innanzitutto, per realizzare il baroque bob, di asciugare i capelli con il phon fino al 90 %, dopo di che sempre con il phon, oppure con una spazzola morbida, si devono sollevare le varie ciocche verso l’alto al fine di ottenere il massimo volume. Se volete ottenere un’onda gonfia il consiglio è di utilizzare una spazzola a caldo. Infine, dice Francesca Inverarity, “concludete la piega capovolgendo i capelli, spazzolateli e poi spruzzate uno spray volumizzante dal finish lucido per aggiungere ancora più corpo.” Nel caso in cui abbiate i capelli ricci, molto importante applicare sui capelli una crema idratante specifica e una mousse e poi asciugare con il diffusore.

I prodotti necessari per il caschetto barocco

Vediamo adesso insieme quali sono i prodotti necessario per il baroque bob:

Spazzola ad aria calda: su Amazon potete trovare la Babyliss Flawless Volume, perfetta per creare le onde, al costo di 49,09 euro.

Diffusore: su Amazon potete trovare l'asciugacapelli, con diffusore, Bellissima Imetec My Pro Ceramic P5 3800, al costo di 64,74 euro. Perfetto per chi ha i capelli ricci.

Crema modellante: su Amazon potete trovare la crema modellante Moroccanoil, al costo di 30,40 euro.

Styling: su Amazon potete trovare l'Aveda Be Curly Curl Enhancing, al costo di 28,59 euro.

