Chi sono il marito e il figlio di Elisabetta Belloni

In queste ore in Senato, su tutti i social e nei programmi tv che si occupano di attualità e politica, si sta ancora discutendo su chi sarà il nuovo presidente della Repubblica Italiana che andrà a prendere il posto di Sergio Mattarella in Quirinale.

Sul tavolo (a parte qualche nome improbabile proposto con poca professionalità da alcuni deputati) sono già stati messi alcuni nomi che meritano la dovuta attenzione, tra cui anche quello di Elisabetta Belloni. Scopriamo qualcosa in più su questo personaggio politico, cosa sappiamo sulla sua brillante carriera e sulla sua vita privata.

Elisabetta Belloni: marito, figlio e carriera del politico

Nata a Roma il 1 settembre del 1958, Elisabetta Belloni è del segno della Vergine.

È una dei figli di Giorgio Belloni, rinomato ingegnere civile che progettò, tra le altre cose, il ponte Punta Penna Pizzone che si trova a Taranto.

La Belloni si è diplomata al liceo Massimo di Roma, lo stesso dove ha studiato anche il premier Mario Draghi, attuale presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana. Ha poi proseguito gli studi conseguendo la laurea in Scienze Politiche alla Liuss Guido Carli nel 1982.

Una carriera da record

Elisabetta Belloni ha iniziato la sua carriera diplomatica nel 1985 diventando la prima donna a ricoprire diversi incarichi a livello internazionale. Nel 2004 diventa invece la prima donna ad essere nominata capo dell’Unità di crisi della Farnesina con un ruolo fondamentale nella gestione di emergenze come i rapimenti di italiani nelle terre dell’Iraq e dell’Afghanistan nonché anche la gestione dello tsunami che ha devastato il sudest asiatico nello stesso anno causando tantissimi sfollati, feriti e vittime, tra cui anche italiani.

Nel 2014 viene promossa ad ambasciatore di grado e un anno dopo viene eletta capo di gabinetto. Dal 2016 Elisabetta Belloni ha collezionato un altro record: quello di prima donna nel ruolo di segretario generale della Farnesina. Attualmente è il nuovo Direttore genereale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che la rende anche la prima donna a capo dei servizi segreti in Italia. Insomma, una carriera davvero da record per Elisabetta Belloni, che si è sempre distinta per la sua tenacia.

Elisabetta Belloni è la vedova di Giorgio Giacomelli

Si può dire che nessuno comprendesse l’importanza degli incarichi assunti di Elisabetta Belloni, meglio di quanto potesse fare il marito. La Belloni è infatti la moglie di Giorgio Giacomelli, ambasciatore padovano venuto a mancare nel febbraio del 2017. Giacomelli durante la sua carriera ha prestato servizio in territori molto difficili come la Somalia e la Siria ed è anche stato responsabile dell’Agenzia palestinese per i rifugiati, nonché direttore generale del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri.

Se sul marito siamo ben informati anche per via della sua carriera che lo ha inevitabilmente esposto all’opinione pubblica, non possiamo dire altrettanto per quanto riguarda possibili figli. Non si trovano infatti notizie sull’eventuale prole della coppia, che, forse anche per la delicatezza dei loro rispettivi ruoli sul piano internazionale, ha sempre preferito mantenere il più stretto riserbo sulla vita privata.