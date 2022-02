Dopo quelli sfoggiati rispettivamente da Emma Marrone, Ornella Muti e ovviamente i Måneskin, tanto talentuosi quanto meravigliosamente scenografici, uno dei look di Sanremo che più hanno incantato i telespettatori è stato sicuramente quello di Elisa: un bellissimo abito total white di Valentino che le cadeva morbido sulla figura.

Ma a colpire ancora di più il sempre attento pubblico da casa è stato il dettaglio gioiello sempre indossato dalla cantante originaria di Trieste. Scopriamo insieme di cosa si tratta, quale famosissimo brand lo ha realizzato e ovviamente anche il suo prezzo.

Sanremo 2022, i gioielli di Elisa sul palco dell’Ariston

Un ritorno davvero col botto quello di Elisa, che a ben dieci anni dalla sua vittoria sanremese con “Luce – tramonti a Nord Est”, scritta per lei dal grande Zucchero Fornacciari, ci riprova e sembra mettere d’accordo tutti con il suo inedito “O forse tu”.

Al momento infatti, la cantante si trova proprio in prima posizione nella prima classifica ufficiale stilata durante la seconda diretta del Festival. Come dicevamo, la cantante si è presentata sul palco più seguito d’Italia vestita di bianco con un bellissimo abito firmato Valentino che le conferiva un aspetto fiabesco.

Il bianco non sembra essere una scelta casuale, ma un vero e proprio omaggio della cantante alla “se stessa di qualche anno fa”, ovvero proprio ai tempi del suo esordio a Sanremo.

Per chi non lo sapesse infatti, fu proprio Elisa a disegnare per sé gli abiti che avrebbe indossato durante le serate e come colore scelse proprio il bianco. In molti però hanno notato anche il meraviglioso dettaglio gioiello che Elisa portava tra le dita, ovvero una sorta di “tirapugni” in oro con maxi perle bianche. Ma di che marca è il gioiello? E soprattutto, quanto costa?

Brand e prezzo del tirapugni chic indossato da Elisa

Così come il resto dell’outfit scelto dalla cantante, anche il gioiello che ha attirato l’attenzione di molti appartiene alla Maison italiana di Valentino. Per realizzarlo, il celebre marchio si è ispirato alle “borchie studs”, che spesso vengono utilizzate per abbellire e dare personalità alle sue creazioni.

Il valore del gioiello si aggira intorno alle 490 euro, un prezzo certamente importante e non alla portata di tutti ma sicuramente nettamente inferiore in confronto ai tanti gioielli che abbiamo visto sfilare sul palco della kermesse già dalla prima serata.

Gli altri brand di gioielli alla kermesse

Cantanti, co-conduttrici e ospiti non si sono certo risparmiate con i gioielli e ne hanno scelti davvero di bellissimi. Dai gioielli di Bvlgari, come quelli sfoggiati da Noemi a quelli firmati Gucci sfoggiati sia da Emma che dai Måneskin, si può sicuramente dire che almeno fino ad ora si sia consumata una vera e propria battaglia all’ultimo diamante!

Ma quali saranno gli altri brand che prenderanno parte alla kermesse rappresentati dai loro dettagli preziosissimi? Per scoprirlo non ci resta altro da fare che guardare le prossime puntate che andranno in onda come sempre sulla rete ammiraglia della Rai, cercando anche di sbirciare, di tanto in tanto, anche dietro le quinte.