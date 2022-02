Se per la prima serata la parola il fil rouge sembravano essere glitter su tessuto nero, per la seconda serata del Festival di Sanremo si è scelto di osare forse un po’ di più con i colori, e in alcuni casi anche un po’ troppo.

La nostra pagella per i look della seconda serata di Sanremo 2022

Partiamo da Amadeus, che apre la kermesse vestendo uno spezzato con giacca in velluto color melanzana, i glitter questa volta sono solo sul bavvero in contrasto. Anche questo completo è di Gai Mattiolo. Come il secondo abito, dello stesso taglio del primo ma con giacca color ghiaccio. Voto 8.

Lorena Cesarini debutta con un abito della Maison Valentino. Il colore, un nude molto chiaro, esalta quello del suo incarnato leggermente più scuro e i glitter sul tessuto sono poi ripresi dai brillanti sul collier di Bvlgari. Sceglie gli stessi brand anche per il secondo abito: anche questo nude con fiori rossi ricamati e paillettes. Per il terzo abito la Cesarini ha invece optato per uno di Roberto Cavalli già indossato da Cindy Crawford.

Forse, la stampa della tigre, non è proprio azzeccatissima per il palco dell’Aritson. Più adatto il Valenino a monospalla con dettaglio cut sull’addome. Dello stesso brand l’abito finale con paillettes color ruggine e un “oblò” sul fianco. Nel complesso, voto 6.

I look dei cantanti

Sangiovanni arriva con un look dai volumi squadrati e dal color rosa antico firmato Diesel. Un colore che gli dona parecchio, ma forse per esibirsi a Sanremo sarebbe stato meglio optare per un taglio meno “street”, per non parlare delle scarpe. Voto 6.

Debutta poi Giovanni Truppi con canotta nera e pantaloni sartoriali color tortora. Se il brano colpisce per la sua particolarità, il look al contrario è bocciatissimo. Voto 4.

Le Vibrazioni invece optano per il solito glam rock anni ’70 a cui ci hanno abituato e lo si vede soprattutto sul frontman Francesco Sarcina. I look sono tutti firmati Gaelle. Voto 7.

Emma Marrone scende le scale indossando un abito in velluto nero con scollatura principesca e spacco vertiginoso firmato Gucci. Le gambe sono coperte da un paio di calze a rete e anche i gioielli, con smeraldi a contrasto, sono dello stesso brand. Forse il portamento non è quello adatto ad un capo del genere, ma si apprezza l’eleganza. Voto 7.

Il giovanissimo Matteo Romano sceglie invece un completo di Emporio Armani di color blu notte e con blazer a doppiopetto over. Sotto una semplice t-shirt bianca con scollo a V. Voto 6.

Si può dire che Iva Zanicchi, durante la seconda serata, abbia brillato di luce propria. Elegantissima in un abito a dolcevita total black impreziosito da uno scialle con ricami in paillettes nere. Voto 10.

Rettore e Ditonellapiaga si affidano a due brand diversi ma rimangono coerenti nel look: la prima, con un completo metà nero e metà bianco è in Stefano De Lellis, la seconda con un completo total white e un sottogiacca nero è in Lorenzo Serafini. Bellissimi i dettagli di entrambi i look, tra strass ricamati e un grosso fiore rosso all’occhiello. Voto 10.

Elisa poi, è davvero incantevole nel delicato abito bianco firmato Valentino che le dona un aspetto fiabesco. Voto 10.

Fabrizio Moro è in Philip Plein e indossa un completo in velluto nero. Il dettaglio lo danno i mocassini ricoperti dagli immancabili strass. Voto 8.

La star di Tiktok Tananai invece, purtroppo non convince in Dior Men. Anche le sneakers che poco c’entrano con il tutto. Voto 4.

Irama in Givency, almeno per la parte superiore, sembra a metà tra un richiamo biblico e il centrino della nonna. La parte inferiore invece è il suo solito stile: pantalono e anfibi stringati total black. Voto 5.

Aka7seven ha scelto invece un completo rosso firmato Stella McCartney con decori bianchi che sembrano richiamare un sottobosco. Come calzatura invece un paio di stivaletti da motociclista. Voto 6.



Anche Highsnob e Hu hanno optato per look complementari. Con l’eterno binomio black&white si va sempre sul sicuro ma forse si desidererebbe, oni tanto, vedere qualcosa di diverso. Voto 6.

I look degli ospiti

Il super ospite della serata è stato Checco Zalone che è arrivato in un completo con giacca e mocassini in velluto nero firmato Giorgio Armani. Come sottogiacca un lupetto altrettanto nero. Voto 8.

Laura Pausini molto chic con un abito total black accollatissimo e con dettagli in tessuto lucido, firmato Atelier Versace. Mika invece ha sceso le scale dell’Ariston in Calvin Klein. Il completo è di un intenso blu elettrico che funziona sempre. Quasi a voler richiamare il look della Pausini, Alessandro Cattelan opta invece per un completo di Giorgio Armani total black con finissimi bordi glitterati. Nel complesso, voto 9.

Margherita Mazzucco e Gaia Girace scelgono due stili molto diversi tra loro. La prima indossa una abito color glicine con top ricamato di Giorgio Armani, la seconda invece indossa un Valentino color fucsia e con taglio a impero. Voto 7.

Chiudono la serata Malika Ayane e Arisa. La prima opta per un look firmato Giorgio Armani molto simile a quello di Checco Zalone, la seconda invece indossa un abito a sirena total black che mette in risalto le curve. Voto 7.